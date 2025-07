El Unicaja, en la comisión para las elecciones a la presidencia de la Liga ACB

La Asamblea General ha convocado elecciones a la presidencia de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Para ello, se ha designado por sorteo una comisión ... electoral formada por cinco clubes: C.B. 1939 Canarias, SAD, Baloncesto Málaga, UCAM Murcia, San Pablo Burgos y C.B. Gran Canaria.

Estos clubes han establecido el inicio del proceso electoral iniciando el plazo para presentación de candidaturas a la presidencia, para lo que es necesario el aval de una cuarta parte de los clubes asociados. Dicho plazo comienza este sábado 26 de julio y finaliza el 9 de agosto a las 20h. La Asamblea General para la elección de la persona que ocupe la presidencia tendrá lugar el 19 de agosto de 2025.

Ahora está por ver qué candidatos se presentan a las elecciones. La Liga está presidida en la actualidad por exjugador Antonio Martín, cuya figura se ha visto salpicada en los últimos meses por una investigación interna. Del mismo modo, el también exjugador Jorge Garbajosa ha sonado como posible alternativa, aunque para ello tendrá que presentar el mencionado aval con el respaldo de los clubes. No está claro que el actual presidente de la FIBA Europa y exjugador del Unicaja se decida a dar el paso, pues, aunque Antonio Martín está cuestionado, su figura no tendría el consenso suficiente. En el Unicaja ven con buenos ojos la llegada de Garbajosa, aunque no ha habido un posicionamiento oficial y seguramente no lo habrá.