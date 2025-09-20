El Unicaja se cita de nuevo con la gloria

El Unicaja ha cumplido su primer objetivo en esa segunda experiencia en la Copa Intercontinental de Singapur, que se decide esta domingo con el partido ... ante el NBA G League United. El equipo malagueño está en la final, pero nadie se acuerda de los subcampeones y por eso el objetivo no es otro que ganarla.

Un triunfo en Singapur sería una inyección de autoestima para el renovado proyecto que lleva mes y medio en fase de conjunción. La excelente temporada anterior comenzó precisamente con este título, al que le siguieron la Supercopa de Murcia, la Copa de Las Palmas y la Basketball Champions League. Repetirlo será casi imposible, por eso esta oportunidad que se le presenta es fantástica para estirar un poco más la sensacional dinámica que se abrió en 2023 con aquella Copa ganada en Badalona.

El Unicaja es de largo el mejor equipo que se ha visto hasta el momento en Singapur. Los cambios han alterado algo su forma de jugar y todavía tiene jugadores que están tratando de encontrar su sitio. Como ha repetido de forma incesante Ibon Navarro, es un proceso que no se puede saltar, así no hay que tener prisa. En la Intercontinental, el cuadro cajista firmó un primer partido irregular ante el Alahli de Trípoli y fue un torbellino en el segundo contra el Utsunomiya Brex, al que sacó de la pista, pese al planteamiento atrevido del conjunto japonés.

Siguiendo esta tendencia, en esta final se verá una progresión, pendiente de que algunos efectivos vayan cogiendo sensaciones. En ese proceso de maduración, los dos que están más verdes son Duarte y Castañeda. El primero fue descartado ante el Utsunomiya y hoy se vestirá para el partido por el título. El segundo tiene dos problemas. Llevaba desde febrero sin competir y ha llegado a un equipo en el que tiene que aprender cómo jugar de base y de escolta. Está hecho un lío, pero saldrá a flote.

En caso de complicaciones, lo que ha hecho Ibon Navarro es recurrir a la 'vieja guardia', al núcleo de jugadores que más tiempo lleva en el equipo, como Perry, Djedovic, Kravish, Tyson Pérez y Kalinoski. Este último está completando un torneo sensacional. Con Tyson Carter en el Estrella Roja, Kalinoski podría tener más acciones de tiro. De momento en Singapur ha lanzado diez triples y ha metido nueve.

Delante habrá un rival imprevisible, quizá menos conjuntado que el combinado que jugó la final la campaña anterior contra el cuadro cajista. Eso sí, tiene más individualidades. Jugadores como Shackelfor y Randle han demostrado ser excelentes anotadores. Ayer se combinaron para hacerle 49 puntos al Illawarra, con 34 lanzamientos entre los dos.

Defensivamente, pese a la apuesta por la zona, es un equipo desorganizado y de eso debe aprovecharse el Unicaja con su juego coral. Interiormente, pese a la presencia del gigante Jamarion Sharp, el conjunto estadounidense tiene debilidades, pues Devin Davis es una sombra del jugador que dominó la Eurocup en 2021.