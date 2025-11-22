Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Unicaja, durante el entrenamiento de ayer. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El Unicaja busca un triunfo ante el Manresa para llegar en paz al parón

Recibe este sábado a un rival incómodo, pero que llega con el desgaste acumulado de haber jugado esta semana en la Eurocup

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El Unicaja echa el cierre a la primera parte de la temporada con un incómodo partido ante el Baxi Manresa (20.00 horas, DAZN). Lo ... que suceda en ese encuentro determinará el estado de ánimo del conjunto cajista y su afición en esas dos semanas que dura el parón por los partidos de las selecciones. El equipo no anda fino, pero ha sacado adelante partidos complicados como el de la semana pasada ante el Zaragoza. Este será otro encuentro de máxima dificultad, más por las sensaciones de los de Ibon Navarro que por el potencial del rival.

