El Unicaja busca un triunfo ante el Manresa para llegar en paz al parón

El Unicaja echa el cierre a la primera parte de la temporada con un incómodo partido ante el Baxi Manresa (20.00 horas, DAZN). Lo ... que suceda en ese encuentro determinará el estado de ánimo del conjunto cajista y su afición en esas dos semanas que dura el parón por los partidos de las selecciones. El equipo no anda fino, pero ha sacado adelante partidos complicados como el de la semana pasada ante el Zaragoza. Este será otro encuentro de máxima dificultad, más por las sensaciones de los de Ibon Navarro que por el potencial del rival.

Jugando en el Carpena, el cuadro cajista sería favorito sí o sí, pero esa irregularidad en la que está inmerso dentro de los propios partidos lo hace más vulnerable. En Zaragoza ganó con un chispazo de calidad e inspiración a base de triples en los últimos dos minutos. Antes de eso careció de acierto y solidez en su juego. El factor público será fundamental para impulsar a un equipo que seguramente será otro después del parón ante la previsible llegada de dos fichajes. Uno será Augustine Rubit y, otro, el recambio de Castañeda. Así que el de hoy será un último esfuerzo mientras llegan esas energías e ideas frescas.

A la espera de acontecimientos, el Unicaja tratará de sumar un triunfo que lo acerque un poco más a la Copa del Rey que se celebrará en Valencia y en la que defenderá el título. Delante tendrá a un rival que no está tan brillante como la pasada campaña, aunque la realidad es que esa irregularidad antes mencionada en el Unicaja también se aprecia en el conjunto que dirige Diego Ocampo, que sólo tiene una victoria menos que los de Ibon Navarro. El cuadro catalán está todavía tratando de encajar a sus nuevos jugadores, pese a tener una base ya asentada con hombres contrastados como Dani Pérez, Obasohan, Steinbergs y Álex Reyes, a día de hoy el mejor triplista nacional. El alero viene de meterle seis canastas de tres al Lleida en el derbi catalán.

El cacereño es el segundo máximo anotador del Manresa, sólo superado por el joven base francés Hugo Benítez, que promedia 13 puntos y casi seis asistencias por partido. A nivel colectivo, el Manresa es un equipo que trata de jugar rápido, aunque eso conlleva riesgos. Es de los peores de la Liga en triples, tiros de dos y en recuperaciones, algo comprensible, tal y como explicaba ayer Ibon Navarro. «Es un equipo que trabaja mucho, que siempre quiere correr, que es valiente en ataque y en defensa. Es un partido que te exige un gran esfuerzo físico y mental, porque ellos no paran de trabajar. A veces no se tiene regularidad. Tiene momentos buenos y malos, pero los tenemos el 70% de los equipos. Ya dije hace unas semanas que el equipo está en problemas, a pesar de ganar al Girona. Sufrimos mucho en Andorra, sufrimos en Zaragoza y el equipo sigue en esa línea, de tener problemas. Por eso aquí en nuestra casa necesitamos a nuestra gente porque ante el Manresa lo vamos a pasar mal, seguro», dijo sobre el partido del sábado. El conjunto catalán llega al partido con desgaste después de haber jugado esta semana en la Eurocup. Perdió en un partido muy igualado ante el Reyer Venezia por 97-93.