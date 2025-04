El Unicaja arrolla al Reggiana y acaricia a la Final Four

Juan Calderón Málaga Miércoles, 9 de abril 2025, 21:53 Comenta Compartir

No se esperaba una sorpresa y no la hubo. El Unicaja demostró una superioridad total ante el Reggiana y logró un contundente triunfo (105-68) ... que lo coloca con pie y medio en la Final Four de la Basketball Champions League. El equipo cajista completó un partido serio, a la altura de lo que había en juego, y desbordó a un rival con detalles de calidad, pero muy frágil en defensa y anárquico en ataque por momentos. Mucho deben cambiar las cosas en la eliminatoria para que el Unicaja no esté en disposición de defender el título en el torneo que decidirá al campeón de la competición europea. El partido quedó resuelto al descanso (58-37) y aunque el equipo italiano se enganchó a base de triples tras el descanso fue un espejismo. El último cuarto, con un parcial de 27-3, resumió la enorme diferencia que hubo entre los dos equipos.

Tal y como se esperaba el Reggiana se colocó en zona nada más comenzar. Este tipo de planteamientos exigen de una buena ejecución y confianza en el mismo. El conjunto italiano no cumplió ninguna de estas premisas y el Unicaja no tuvo problemas para superarlo. Además, los de Ibon Navarro estaban advertidos y movieron perfectamente el balón para desajustar esa zona. A los cuatro minutos la ventaja local ya era cómoda (12-5) y aunque Badford acercó al Reggiana haciendo la guerra por su cuenta, esto no inquietó en absoluto porque la segunda unidad del Unicaja fracturó el partido a las primeras de cambio con los puntos de Perry y Kalinoski (25-15). El Unicaja estaba cómodo y no sufría. La defensa del Reggiana no le generaba dudas, como por ejemplo pasó con el Leyma Coruña hace unos días. Con 32-22 en el marcador los triples de Cheatham empezaron a incomodare y los transalpinos se situaron a sólo cinco puntos, (35-30, min. 15), pero como en el primer cuarto, la diferencia de ritmo y calidad entre los equipos hizo que el Unicaja no tuviese problema alguno para romper en ese momento el partido. De ahí al descanso fue uno monólogo verde con rival superado. La velocidad de ejecución del Unicaja impedía que la defensa visitante se colocase y el resultado fue un torrente de puntos cómodos con Djedovic y Ejim elevando además la intensidad defensiva. El 58-37 al final del segundo cuarto reflejaba la enorme superioridad del Unicaja, que ya tenía el partido controlado. Con semejante ventaja, el encuentro ya sólo lo podía perder el propio Unicaja y la verdad es que le puso empeño, porque, quizá por esa renta, comenzó excesivamente relajado el tercer cuarto, tanto que encajó un parcial de 7-18 en cuatro minutos que llenó de murmullos las gradas (65-55). Los triples de Cheatham, este ya con 19 puntos, y Grant devolvieron al partido al Reggiana. Tuvo que pararlo Ibon Navarro para reajustar a los suyos y exigir más rigor defensivo. A partir de ese momento, volvió la normalidad, con el Unicaja siendo más duro atrás, aunque no tan solvente en ataque como al comienzo. En cualquier caso, el 78-65 le daba tranquilidad para encarar el último cuarto. El último intento del Reggiana llegó recuperando la zona del comienzo del partido, pero fue estéril porque cometió tres pérdidas que el Unicaja aprovechó para volver a distanciarse con tres contragolpes, el último de ellos culminado con un mate tremendo de Carter que puso el Carpena en pie (83-65). Ahí murió el partido, porque el paso adelante del Unicaja fue determinante. Su rival no paraba de perder balones ante la intensidad de los de Ibon Navarro. El golpe fue tan grande que el Reggiana tardó cinco minutos en anotar su primera canasta en el último cuarto. Cuando lo hizo perdía ya 93-67. La sentencia puede llegar el próximo martes. Unicaja | 105

Pallacanestro Reggiana | 68 ESTADISTICAS DEL PARTIDO Unicaja | 105 Min. Punt. Reb. Asist. Tyson Pérez 9:44 7 2 1 Dylan Osetkowski 17:28 5 2 2 Olek Balcerowski 13:57 6 0 0 Melvin Ejim 17:08 17 5 0 Tyler Kalinoski 18:57 8 2 0 Kameron Taylor 13:53 4 3 3 Jonathan Barreiro 11:41 7 3 0 Alberto Díaz 19:19 3 4 9 Tyson Carter 20:45 20 0 2 Nihad Djedovic 14:44 8 1 0 David Kravish 21:43 10 3 2 Kendrick Perry 20:41 10 5 8 Pallacanestro Reggiana | 68 Min. Punt. Reb. Asist. Jaylen Barford 21:44 7 1 1 Filippo Gallo 3:25 0 1 0 Cassius Winston 27:05 12 1 6 Mouhamed Faye 20:33 4 5 0 Stephane Gombauld 18:04 4 4 1 Jamar Smith 19:27 7 2 0 Lorenzo Uglietti 12:55 3 0 1 Michele Vitali 21:24 3 4 1 Sasha Grant 19:25 9 3 2 Matteo Chillo 17:59 0 4 0 Kwan Cheatham 17:59 19 5 2

