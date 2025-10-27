Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kravish es ayudado a dejar la pista tras lesionarse. ACB FOTOS

El Unicaja, ante un mercado complejo para reemplazar a David Kravish

El club ha sondeado a varios jugadores, aunque unos priorizan seguir en la Liga de Desarrollo, y otros esperan movimientos en la Euroliga

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:44

El Unicaja se enfrenta al momento más complejo que ha vivido desde el verano de 2022. Su época dorada de títulos ha estado basada en ... la continuidad de un bloque reconocible que sufrió mínimos retoques de una temporada a otra. El pasado verano, sin embargo, sufrió en sus carnes la crueldad del mercado y perdió a jugadores que buscaron metas deportivas más altas como es competir en la Eroliga y contratos más lucrativos. Tuvo que hacer cuatro cambios en la plantilla y ahora se enfrenta a uno más por la grave lesión que ha sufrido David Kravish.

