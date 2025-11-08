El Unicaja Alhaurín de la Torre cae en la prórroga ante el Joventut

El Unicaja Alhaurín de la Torre se quedó a las puertas del triunfo en un encuentro que se decidió en la prórroga ante el Joventut ... Badalona (71-77). Los malagueños, que supieron rehacerse tras un primer cuarto irregular, compitieron con intensidad y carácter, pero el acierto exterior visitante en los minutos finales terminó inclinando la balanza. La pareja interior malagueña formada por Marcus Moller y Arturas Butajevas dominó en los aros anotando 37 puntos y capturando 30 entre ambos. En el conjunto visitante, Adrián Torres fue el más destacado con 18 puntos y varias acciones decisivas en el tramo final que terminaron por inclinar el partido.

El choque comenzó con un ritmo alto e intercambio de golpes. Adolfo Nuño abrió la cuenta con un triple seguido de una canasta de Marcus Møller, mientras ambos equipos buscaban imponer un juego físico y veloz. El Unicaja Alhaurín generó buenas opciones y forzó pérdidas, aunque la falta de acierto impidió que tomara ventaja al cierre del primer cuarto (15-19).

El segundo periodo trajo un juego más pausado y táctico. Los de Manuel Trujillo se acercaron en el marcador (26-27, min. 14), lo que obligó a Trifón Poch a detener el partido. El Joventut reaccionó, pero el conjunto local resistió bien el empuje y logró marcharse al descanso con empate (36-36).

Tras el paso por vestuarios, los malagueños salieron más acertados, especialmente en el juego interior y con un inspirado Javier Valero. El Unicaja Alhaurín llegó a dominar por ocho puntos (46-38) antes de que Adolfo Nuño tuviera que retirarse por una herida en el labio. La diferencia se mantuvo estable y el tercer cuarto se cerró con ventaja local (56-48).

En el último periodo, la tensión creció y el Joventut encontró su mejor versión desde la línea de tres, ajustando el marcador hasta el 66-65 con menos de tres minutos por jugarse. Un triple de Matej Buben igualó el partido a 68. Manu Trujillo tuvo tiros libres para cerrar el encuentro pero no encontró fortuna y el duelo se fue a la prórroga.

En el tiempo extra, el Unicaja Alhaurín de la Torre peleó hasta el final, pero el acierto exterior visitante marcó la diferencia. El conjunto de Manuel Trujillo cayó por 71-77, dejando una gran imagen y rozando un triunfo que se le escapó en los instantes decisivos.