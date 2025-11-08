Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB FOTOS

El Unicaja Alhaurín de la Torre cae en la prórroga ante el Joventut

El acierto visitante en el último cuarto y en el tiempo extra decidió el choque

SUR

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

El Unicaja Alhaurín de la Torre se quedó a las puertas del triunfo en un encuentro que se decidió en la prórroga ante el Joventut ... Badalona (71-77). Los malagueños, que supieron rehacerse tras un primer cuarto irregular, compitieron con intensidad y carácter, pero el acierto exterior visitante en los minutos finales terminó inclinando la balanza. La pareja interior malagueña formada por Marcus Moller y Arturas Butajevas dominó en los aros anotando 37 puntos y capturando 30 entre ambos. En el conjunto visitante, Adrián Torres fue el más destacado con 18 puntos y varias acciones decisivas en el tramo final que terminaron por inclinar el partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  7. 7 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  8. 8

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  10. 10 Estos son los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja Alhaurín de la Torre cae en la prórroga ante el Joventut

El Unicaja Alhaurín de la Torre cae en la prórroga ante el Joventut