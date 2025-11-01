El Unicaja Alhaurín de la Torre acusa las bajas y también pierde en Zaragoza
Sin Butajevas ni Trujillo, cayó derrotado ante el Casademton por 98-68
Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:35
El Unicaja Alhaurín de la Torre todavía no conoce la victoria en la Liga U22. El equipo malagueño cayó este viernes ante el Casademont Zaragoza ... por un contundente 98-68 en un partido en el que no tuvo opciones de pelear por el triunfo.
El potencial del conjunto que dirige Manolo Trujillo se vio muy mermado por las bajas de Butajevas y Manu Trujillo, que están con la primera plantilla para cubrir las bajas de los lesionados. Sin el lituano, su mejor jugador hasta el momento, el Unicaja perdió a su principal referente.
El choque quedó decantado para los locales en el primer cuarto con un parcial de 27-12 y al descanso se llegó con 49-33. Sólo al final, ya con el partido decidido, el Unicaja pudo superar el dominio al que le sometió su rival. Marcus Moller, con 21 puntos y 7 rebotes, fue el máximo anotador del Unicaja, aunque con malos porcentajes y un 5/15 en tiros de dos.
El próximo partido del Unicaja Alhaurín de la Torre será en casa el viernes 7 a las 19.00 horas ante el Joventut, que tampoco ha ganado un partido hasta el momento.
