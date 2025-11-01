El Unicaja Alhaurín de la Torre acusa las bajas y también pierde en Zaragoza

El Unicaja Alhaurín de la Torre todavía no conoce la victoria en la Liga U22. El equipo malagueño cayó este viernes ante el Casademont Zaragoza ... por un contundente 98-68 en un partido en el que no tuvo opciones de pelear por el triunfo.

El potencial del conjunto que dirige Manolo Trujillo se vio muy mermado por las bajas de Butajevas y Manu Trujillo, que están con la primera plantilla para cubrir las bajas de los lesionados. Sin el lituano, su mejor jugador hasta el momento, el Unicaja perdió a su principal referente.

El choque quedó decantado para los locales en el primer cuarto con un parcial de 27-12 y al descanso se llegó con 49-33. Sólo al final, ya con el partido decidido, el Unicaja pudo superar el dominio al que le sometió su rival. Marcus Moller, con 21 puntos y 7 rebotes, fue el máximo anotador del Unicaja, aunque con malos porcentajes y un 5/15 en tiros de dos.

El próximo partido del Unicaja Alhaurín de la Torre será en casa el viernes 7 a las 19.00 horas ante el Joventut, que tampoco ha ganado un partido hasta el momento.