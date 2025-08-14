El Unicaja abrirá su ronda de amistosos en Melilla

El Unicaja arrancará su ronda de amistosos en Melilla, ante el Melilla Baloncesto, el próximo 31 de agosto, con motivo de la segunda edición del ... Memorial Javier Imbroda, un torneo que fue presentado este jueves en la ciudad autónoma con la presencia del presidente, López Nieto, y el embajador del club Carlso Cabezas. También estuvo presente el consejero de Educación, Juventud y Deporte de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnmaison.

Este año además, habrá una particularidad: el Unicaja Mijas también arrancará su período preparatorio en este mismo torneo, ante La Salle Melilla, un día después, el 1 de septiembre. Ambos encuentros, el masculino y el femenino, se disputarán a las 18.00 horas en el Pabellón Javier Imbroda.

Las entradas para los dos partidos son gratuitas, pero para controlar el aforo se deberá acceder al pabellón Javier Imbroda con unas invitaciones que están disponibles a partir del lunes 25 de agosto en la sede de la Consejería de Deporte ubicada en calle Músico Granados, 9, así como en las oficinas de Unicaja de Melilla de 9.00 a 14.00 horas. También hay un cupo de entradas en la tienda oficial del Unicaja de Los Guindos. En cualquiera de los puntos se repartirán las invitaciones hasta completar aforo con un límite de cinco invitaciones por persona.

Para hacer efectivo el descuento sobre el billete de transporte (sea vía avión o ferry) y la estancia en Melilla es necesario solicitar un bono turístico a través de la web bonosmelilla.es, en la que se debe introducir los datos de cada uno de los viajeros y adjuntar una copia del DNI y una declaración responsable que será descargada en la misma página web. Una vez rellenado, se tendrá que seleccionar la agencia Halcón Viajes de la provincia de Málaga con la que se vaya a contratar el servicio y la sucursal de la misma a la que se acuda para la contratación.