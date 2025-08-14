Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Pretemporada

El Unicaja abrirá su ronda de amistosos en Melilla

Se medirá al Melilla Baloncesto el 31 de agosto en un Memorial Javier Imbroda que fue presentado este jueves en la ciudad autónoma

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:22

El Unicaja arrancará su ronda de amistosos en Melilla, ante el Melilla Baloncesto, el próximo 31 de agosto, con motivo de la segunda edición del ... Memorial Javier Imbroda, un torneo que fue presentado este jueves en la ciudad autónoma con la presencia del presidente, López Nieto, y el embajador del club Carlso Cabezas. También estuvo presente el consejero de Educación, Juventud y Deporte de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnmaison.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  6. 6 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  7. 7 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  8. 8 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  9. 9 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  10. 10 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja abrirá su ronda de amistosos en Melilla

El Unicaja abrirá su ronda de amistosos en Melilla