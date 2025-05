Tyson Pérez: «Queremos ganar la Champions, traerla para Málaga y seguir ilusionando a la afición»

Las maletas ya están preparadas y las ilusiones intactas. Minutos después de acabar su último entreno en la pista del Martín Carpena antes de partir ... para Atenas, Tyson Pérez pasó por los micrófonos del Unicaja para ponerle voz al vestuario y transmitir el ambicioso mensaje del equipo car a la Final Four de la Basketball Champions League, que ya asoma a la esquina. «Lo que todos queremos es ganar la Champions, traer ese trofeo a Málaga y seguir creciendo y dándole ilusiones a la afición para este final de temporada», valoró.

El interior cajista reiteró en varias ocasiones el mismo mensaje de satisfacción por haber logrado una vez más el pase a esta final a cuatro por el título continental. «Es una temporada larga y esto ha sido algo muy esperado, muy especial y estamos contentos de haber llegado hasta aquí y de tener esta oportunidad de luchar por un título más». Es más, pone en valor este mérito, lanzando además un mensaje a aquellos que reniegan de esta competición. «Creo que la gente suele menospreciar un poco la BCL pero ha sido una competición bastante dura en la que nos hemos enfrentado a equipos muy buenos, estamos contentos de todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada para llegar hasta aquí».

Ya completamente enfocado en la Final Four como tal, y sobre todo, en su primer rival, nada menos que el AEK, el conjunto anfitrión en Atenas, el dominicano valora: «Esperamos que sea una Final Four muy bonita, sobre todo habrá un ambiente increíble en Grecia. Tendrá ese punto a favor el AEK, pero estaremos preparados, creo que llegamos en un momento muy bueno, mentalmente creo que estaremos preparados para el partido que nos espera». Concentrados, mentalizados, y además, en su caso personal, motivado por su rendimiento, de menos a más esta campaña, tal y como explica: «Creo que he encontrado mi hueco en el equipo, que estoy aportando mi granito de arena para hacer que el equipo vaya a más y estoy muy contento de llegar a este punto de la temporada con estas sensaciones para seguir apoyando y creciendo como equipo». A lo que añade, de nuevo optimista y asegurando que los de Ibon Navarro ya han dejado atrás ese pequeño bache: «Hemos pasado unas semanas por un bache complicado, pero creo que todo el mundo está preparado tanto física como mentalmente y creo que haremos un buen papel en este tramo final de temporada»

Desgranando algunos factores clave sobre el rival heleno, al que se medirá el Unicaja este viernes, a las 20.00 horas, Pérez da algunos detalles sobre lo estudiado: «Son un equipo que anota mucho de tres, todos los jugadores tienen buen porcentaje de tres, eso tendremos que estar pendiente, también es un equipo muy grande y físico«. Y concluye: «Creo que será un partido muy complicado, jugamos en su casa, donde tan sólo han perdido dos partidos y contra equipos de Euroliga y creo que se nota el equipo que es, lo complicado que será el partido. Tendremos que estar concentrados desde el principio, conocer a todos los jugadores, un equipo muy completo. Lo trabajaremos durante la semana para llegar en perfectas condiciones para llevarnos este partido».