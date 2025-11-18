Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tyson Pérez, en un partido con España junto a Sergio Scariolo. FEB
Selección

Tyson Pérez mantiene su no a España

El jugador del Unicaja prefiere jugar con la República Dominicana y Chus Mateo no pudo convocarlo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

Pese a la insistencia de la Federación Española, Tyson Pérez ha decidido no volver a jugar con la selección nacional. El ala-pívot del Unicaja ... no está entre los 14 convocados para los partidos ante Georgia y Dinamarca pese a que el nuevo seleccionador, Chus Mateo, trató de convencerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  2. 2 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  3. 3 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  6. 6 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  9. 9

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  10. 10

    El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tyson Pérez mantiene su no a España

Tyson Pérez mantiene su no a España