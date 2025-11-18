Tyson Pérez mantiene su no a España

Pese a la insistencia de la Federación Española, Tyson Pérez ha decidido no volver a jugar con la selección nacional. El ala-pívot del Unicaja ... no está entre los 14 convocados para los partidos ante Georgia y Dinamarca pese a que el nuevo seleccionador, Chus Mateo, trató de convencerlo.

Mateo estuvo en algún partido del Unicaja en Málaga esta temporada, momento que aprovechó para trasladarle su interés a Pérez, que ya en las últimas campañas decidió cerrar su ciclo con España. La decisión del cajista es la de jugar con la República Dominicana, su país de origen, después de haberse desencantado por no haber sido incluido entre los elegidos en algunas de las citas importantes de los últimos años.

El propio jugador explicó en una entrevista a SUR cuál era su decisión y está a la espera de que la Federación Internacional decida sobre el caso, pues también debe contar con el beneplácito de la Federación Española. «De momento estoy esperando a que la FIBA sobre la carta que le hemos enviado desde la Federación Dominicana y luego ya decidiremos», dijo el jugador del Unicaja.

La puerta de España parece haberse cerrado, pues no es el primer caso de un jugador que compite con dos países distintos. El ejemplo más claro es el de su compañero Emir Sulejmanovic, que jugó con Finlandia, el país que acogió a sus padres tras la guerra de la antigua Yugoslavia, y luego con Bosnia, su país de origen.