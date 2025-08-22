Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tyson Pérez mira feliz el abrazo entre Duarte e Ibon Navarro. Ñito Salas

Tyson Pérez, encantado de quedarse en el Unicaja: «No le di muchas vueltas»

El 'cuatro' hispano-dominicano aseguró tener clara su decisión de jugar en Málaga cuatro años más: «Aquí estoy a gusto»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:47

Tyson Pérez fue uno de los nombres propios del verano... para bien. El 'cuatro' dominicano, ante el interés de algunos equipos y los cantos de ... sirena de la Euroliga, tomó la decisión de firmar una ampliación de contrato con el Unicaja por cuatro temporadas más, hasta 2029, reafirmando su compromiso con el proyecto y su estado de felicidad en Málaga. «Aquí estoy a gusto y conozco al entrenador. Son muchos factores positivos que han hecho que decida estar aquí cuatro temporadas más. Encantado de quedarme. No le di muchas vueltas. Hay trenes que pasen pocas veces, pero lo tuve claro desde el principio. Lo que hay aquí facilita mucho las cosas», expresó en el arranque de la pretemporada.

