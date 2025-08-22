Tyson Pérez, encantado de quedarse en el Unicaja: «No le di muchas vueltas»

Tyson Pérez fue uno de los nombres propios del verano... para bien. El 'cuatro' dominicano, ante el interés de algunos equipos y los cantos de ... sirena de la Euroliga, tomó la decisión de firmar una ampliación de contrato con el Unicaja por cuatro temporadas más, hasta 2029, reafirmando su compromiso con el proyecto y su estado de felicidad en Málaga. «Aquí estoy a gusto y conozco al entrenador. Son muchos factores positivos que han hecho que decida estar aquí cuatro temporadas más. Encantado de quedarme. No le di muchas vueltas. Hay trenes que pasen pocas veces, pero lo tuve claro desde el principio. Lo que hay aquí facilita mucho las cosas», expresó en el arranque de la pretemporada.

Su verano ha sido de lo más completo: renovación, boda y pregón en las fiestas de su pueblo en Galicia. Con las pilas cargadas, vuelta al trabajo, que espera que sea fácil y bonita con los antiguos compañeros y también con los nuevos. «Es parte de la vida: se van unos y vienen otros. Seguro que nos vamos a complementar bien. Vamos a esperar a que el proceso sea natural y fácil».

Sin ponerse expectativas, asumió que la exigencia es parte del deporte profesional y aseguró que luchará por estar a la altura, «como el año pasado». Pese a ser compatriota de Chris Duarte, reconoce que su primera toma de contacto con él llegó esta mañana, aunque dejó claro que estará para lo que su nuevo compañero, el que más ilusión ha despertado entre la afición cajista, necesite.

Uno de los referentes en el vestuario, Kendrick Perry, también valoró lo que supone la vuelta al trabajo y una nueva campaña. Se atrevió con el español, aunque contestó mayoritariamente en inglés: «Va a ser diferente, con nuevas caras, pero muy emocionante trabajar con nuevos compañeros y con los de siempre», dijo cuando fue preguntado por las sensaciones que le transmite la nueva temporada. Así, asume con gusto y convencimiento su rol de líder en el vestuario: «Creo que sí. Lo hago a mi manera. Es mi cuarto año aquí y voy a intentar que los nuevos se sientan igual de cómodos que yo con la ciudad. Tengo esa responsabilidad».

Al final dejó un momento gracioso cuando fue preguntado por uno de sus 'hobbies', la cocina: «Necesito aprender un poco más... estoy haciendo espetos. ¿El gazpacho? No me gusta porque es como una sopa fría». El de Florida se atreve con la cocina malagueña más tradicional. Para acabar dejó un mensaje en español, un idioma que habla cada vez con más claridad y fluidez: «Para la gente de Málaga. Vamos a ganar. Muchas gracias por su apoyo, como siempre. Nada más».