Tyson Carter recibe la visita de Bozidar Maljkovic en el hospital

El Unicaja se está volcando con Tyson Carter. El exjugador cajista permanece ingresado en un hospital de Belgrado convaleciente de una embolia pulmonar bilateral que ... sufrió hace dos semanas. En esta ocasión, ese apoyo del club fue más dinero, pues Carter recibió la visita de Bozidar Maljkovic.

El técnico es embajador del Unicaja y quiso interesarse por el estado de salud del estadounidense, que fue ingresado de urgencia hace dos semanas después de regresar de Estambul tras un partido contra el Fenerbahçe.

Como se aprecia en la imagen, Carter se encuentra bien, algo que también confirmó su agente días atrás a SUR cuando estuvo en Málaga presenciando el partido contra el Barcelona. El escolta tiene todavía problemas respiratorios, pero está controlado y con buenos ánimos.