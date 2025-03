Tres derrotas seguidas del Unicaja 18 meses después

El Unicaja atraviesa por un valle en su temporada. El conjunto malagueño tiene la vista puesta en sus próximos objetivos de relevancia y quizá esto ... es lo que explica los últimos resultados. Con los cuartos de final de la Champions y la Final Four en el horizonte, es comprensible que la preparación del equipo viva este tipo de altibajos, que no han sido muy habituales en las últimas tres campañas.

Desde que ganó la Copa del Rey en Las Palmas, el Unicaja ha jugado cinco partidos de Liga y ha perdido tres, todos seguidos, ante el Zaragoza, Real Madrid y Gran Canaria. Hacía 18 meses que el conjunto que dirige Ibon Navarro no enlazaba una serie tan negativa, desde octubre de 2023 cuando perdió ante el Zaragoza, Valencia y Gran Canaria. Fueron tres de las nueve derrotas del equipo en toda la temporada 2023-2024, incluyendo los tres partidos cedidos en las semifinales ante el UCAM Murcia.

Ahora, después de 25 jornadas, el Unicaja ya ha perdido ocho encuentros. Se trata de números más habituales, pues la regularidad mostrada la temporada anterior se trató de algo inédito y que le permitió acabar primero la fase regular. Como en más de una ocasión ha repetido el técnico cajista, «lo normal es perder».

Es llamativo que Ibon Navarro no se haya mostrado excesivamente preocupado por la situación de su equipo, que sigue en una cómoda cuarta posición en la Liga y que, de acabar así, tendría la ventaja de campo en las eliminatorias de cuartos de final, pero no más adelante. «Aprendimos la lección el año pasado de que la liga regular está muy bien, pero no te da nada. Al final tienes que estar bien en los 'play-off', llegar sano y con el mayor número de jugadores enchufados», decía el técnico tras perder ante el Gran Canaria, lo que parece indicar que el Unicaja se está autogestionando.

También es justo analizar cómo se han producido esas derrotas. La más clara fue en Zaragoza, pero los partidos contra el Madrid y el Gran Canaria se decidieron en los últimos segundos y, perfectamente, se pudieron saldar con victorias. Es decir, las sensaciones que transmite el equipo no son malas, algo que ayuda a entender la tranquilidad de Ibon Navarro.