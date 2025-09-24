Tres bajas en el Valencia para la semifinal del sábado

Conquistada la Copa Intercontinental, en el Unicaja ya han cambiado el 'chip' al modo Supercopa. El primer envite, el sábado, con motivo de las semifinales, ... será ante un renovado Valencia Basket que apostó el pasado curso por la continuidad de Pedro Martínez en el banquillo y que ha apuntalado su plantilla este verano, y de qué manera, cara a una campaña en la que regresan a la Euroliga, que amplía su nómina de equipos de 18 a 20. Hasta el momento se ha conocido que el cuadro naranja no podrá contar con tres de sus jugadores para la competición que se disputará este fin de semana en el Carpena y tampoco para su regreso a la máxima competición europea.

Pedro Martínez prescindirá, obligado por las circunstancias, de los servicios de Badio, Xabi López-Aróstegui y Jean Montero. El primero debido a una lesión muscular, el segundo tras una herida inciso-contusa en un dedo y el tercero y más determinante, el que probablemente sea el jugador más peligroso del cuadro rival, por una pequeña operación a lq que se sometió para repara una lesión en el ligamento de un dedo de la mano derecha. Las tres ausencias están confirmadas por el director deportivo del club, Luis Arbalejo.

Sí estarán, en cambio, los excaistas Yankuba Sima y Kameron Taylor, que regresarán al Carpena pocos meses después de su salida del Unicaja. El cuadro de la terreta, que afronta una de sus temporadas más ilusionantes, también por el estreno de su nuevo pabellón, el Roig Arena, abonó las cláusulas de rescisión de ambos jugadores para incorporarlos a su nuevo proyecto. Curiosamente, será la primera vez que los dos equipos se vean las caras en una competición diferente a la fase regular de la Liga Endesa desde 2019, año en el que se vieron las caras en el 'Top 16' de la Eurocup y también en los 'play-off' por el título de la Liga ACB. En ambas ocasiones ganó el conjunto naranja.