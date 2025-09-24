Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jean Montero. ACB Fotos
Supercopa Endesa

Tres bajas en el Valencia para la semifinal del sábado

El primer rival del Unicaja en la Supercopa no podrá contar con Badio, López-Aróstegui y Jean Montero

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:18

Conquistada la Copa Intercontinental, en el Unicaja ya han cambiado el 'chip' al modo Supercopa. El primer envite, el sábado, con motivo de las semifinales, ... será ante un renovado Valencia Basket que apostó el pasado curso por la continuidad de Pedro Martínez en el banquillo y que ha apuntalado su plantilla este verano, y de qué manera, cara a una campaña en la que regresan a la Euroliga, que amplía su nómina de equipos de 18 a 20. Hasta el momento se ha conocido que el cuadro naranja no podrá contar con tres de sus jugadores para la competición que se disputará este fin de semana en el Carpena y tampoco para su regreso a la máxima competición europea.

