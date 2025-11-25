Y tras Augustine Rubit, el Unicaja se centra en un refuerzo más

Augustine Rubit pasó el reconocimiento médico de forma satisfactoria y el jueves será presentado como nuevo jugador del Unicaja hasta el final de la temporada. ... El pívot será el recambio de David Kravish, al que no se le espera hasta marzo, como mínimo, por lo que ahora el club malagueño está centrado en otro aspecto clave de la planificación, encontrarle una salida a Xavier Castañeda y dar con el recambio para el base estadounidense.

La necesidad de fichar primero un pívot ha condicionado la situación de Castañeda, porque ahora el Unicaja ya sólo podrá incorporar un jugador que no ocupe plaza de extracomunitario. Esto reduce mucho el campo de acción para el club malagueño, que necesita un generador de juego que no ha encontrado en el jugador estadounidense. A Castañeda se le incorporó como una apuesta de futuro, para que, como sucedió con Tyson Carter, creciese aquí en Málaga, tanto como base como en el puesto de escolta. Sin embargo, por distintos motivos, no ha encajado en ningún momento. Ya no juega y está fuera de la rotación.

Este parón por los partidos de selecciones será clave. Para empezar, Castañeda jugará dos encuentros con Bosnia, así que varios equipos que han preguntado por su incorporación estarán atentos a su rendimiento. No conviene perder de vista que el pasado verano fue descartado por la selección balcánica antes de comenzar el Campeonato de Europa. Su flojo nivel físico al venir de cinco meses sin competir fue la causa de aquella decisión. Ahora físicamente estará mejor, pero mentalmente su etapa en Málaga no está siendo fácil.

Esta situación de Castañeda en el Unicaja se repite en otros equipos, así que puede haber movimientos y generarse un efecto dominó con más jugadores disponibles. Sin embargo, como se ha comprobado en la incorporación de Augustine Rubit, el mercado no da muchas facilidades, especialmente si no se quiere hacer una gran inversión y no se compite en la Euroliga. Pese a que se trata de un jugador fiable, el Unicaja tuvo que esperar a que quedase libre un pívot de un club modesto como el Lietkabelis. Competir con la Euroliga era imposible. Pero no todo es complejo en el mercado. El hecho de que Rubit haya llegado gratis, permite al Unicaja hacer la inversión en un jugador del perímetro.