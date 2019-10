Toupane muestra compromiso Toupane, al fondo, entrenándose con el Carpena ya vacío después del partido. / Juan Calderón Tras jugar poco ante el Joventut, el francés estuvo entrenándose durante media hora en la pista del Carpena después del partido JUAN CALDERÓN Domingo, 13 octubre 2019, 10:36

La adaptación de Axel Toupane al Unicaja está siendo más lenta de lo que él esperaba. El alero francés está jugando poco por diversos motivos en este arranque de la temporada, pero parece decidido a revertir esa situación. Ayer, después del triunfo ante el Joventut y de jugar sólo cinco minutos, el francés apareció en la pista del Carpena después del encuentro para entrenar.

Toupane estuvo realizando tiro con el preparador físico del equipo Diego Vázquez y luego les acompañó Paco Aurioles, uno de los asistentes de Luis Casimiro. El alero estuvo realizando diversos ejercicios de tiro durante media hora mientras sus compañeros se duchaban y abandonaban una instalación completamente vacía. Cuando terminó de entrenarse, el jugador mantuvo una conversación en la banda con Aurioles y luego ya se fue al vestuario.

La escena llamó la atención, pues no es muy frecuente que esto ocurra, algo que demuestra implicación por parte del jugador, que seguramente esperaba tener más protagonismo en este arranque de la temporada. Pero algunos factores no están favoreciendo que juegue más. Por un lado, es un profesional que nunca había jugado en la ACB, fue el último junto a Waczynski en regresar del Mundial y, lo peor quizá, se lesionó hace dos semanas y se ha perdido tres partidos. Volvió ante el Joventut y sólo jugó unos minutos en el tercer cuarto, pero luego ya no volvió a la pista. Trabajó bien en defensa y falló el único lanzamiento que intentó; un tiro relativamente cómodo, quizá por eso también se obligó luego a este particular 'castigo' de entrenar después del encuentro.

Toupane es uno de los fichajes más interesantes que ha realizado el Unicaja en verano. un jugador de gran calidad y que ha militado en varios equipos de la NBA y de la Euroliga en las últimas dos campañas. Eligió el Unicaja porque quería tener continuidad; más minutos, pero de momento las cosas no van como esperaba, aunque detalles como el de ayer le ayudarán a mejorar en sus prestaciones.