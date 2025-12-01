Tillie, siete puntos ante Finlandia antes de regresar a Málaga

Killian Tillie fue el penúltimo cajista en finalizar su andadura con su selección en esta ventana FIBA. Lo hizo ante Finlandia, participando en la derrota ... de 'su' Francia con siete puntos (2/2 en tiros de dos y 1/5 en triples), una asistencia y cinco créditos de valoración en casi 17 minutos (16:53). Para él ha sido una experiencia especial, pues ha supuesto su debut como internacional. Lo ha logrado a sus 27 años, después de pasar por la NBA y de superar una serie de lesiones que en su momento amenazaron con no dejarle jugar más al baloncesto.

En el primero de los dos partidos que ha disputado con el combinado francés, ante Bélgica, el cajista jugó casi 14 minutos, anotando cinco puntos (1/2 en tiros de dos y 1/2 en triples), capturando dos rebotes y dando una asistencia. Su minutaje no ha sido excesivo durante esta semana y seguro que Ibon Navarro agradece eso cara al fin de semana, cuando su equipo visite al Hiopos Lleida, uno de los conjuntos revelación del campeonato.

El último jugador del Unicaja en ponerse la camiseta de su combinado nacional será Chris Duarte, con la República Dominicana, en el doble enfrentamiento ante México. El duelo comenzará a las 1.10 hora española. Igual con el que será próximo fichaje del Unicaja, Chase Audige, que jugará a esa misma con la selección de Jamaica ante Puerto Rico.

Los cuatro primeros internacionales en terminar su particular ventana FIBA llegaron a Málaga a principios de esta semana, caso de Alberto Díaz (España), Perry (Montenegro) y Castañeda y Sulejmanovic (Bosnia). Y también el jugador del U22 Marcus Moller (Dinamarca). Mientras, la plantilla lleva unos días trabajando sin descanso cara al encuentro del sábado, después de disfrutar de unos días de descanso tras ganarle al Baxi Manresa en el Carpena.