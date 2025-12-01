Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La selección francesa posa antes de jugar ante Finlandia. FIBA

Tillie, siete puntos ante Finlandia antes de regresar a Málaga

El francés participó en la derrota de su selección, con la que ha debutado en esta ventana FIBA

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:29

Killian Tillie fue el penúltimo cajista en finalizar su andadura con su selección en esta ventana FIBA. Lo hizo ante Finlandia, participando en la derrota ... de 'su' Francia con siete puntos (2/2 en tiros de dos y 1/5 en triples), una asistencia y cinco créditos de valoración en casi 17 minutos (16:53). Para él ha sido una experiencia especial, pues ha supuesto su debut como internacional. Lo ha logrado a sus 27 años, después de pasar por la NBA y de superar una serie de lesiones que en su momento amenazaron con no dejarle jugar más al baloncesto.

