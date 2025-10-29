La tertulia de la redacción de SUR analiza toda la actualidad del Unicaja
El espacio comenzará a las 12.00 horas y se podrá seguir en la redes sociales y en Sur.es
Málaga
Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:37
Desde las 12.00 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR dará un amplio repaso a la actualidad ... del Unicaja después de las dos derrotas encajadas por el equipo en la Liga Endesa. Los aficionados podrán seguir el espacio y participar con sus comentarios en las redes sociales, Youtube, Twitch y Sur. es.
