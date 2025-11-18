La tertulia de baloncesto de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja
Este miércoles a las 12.30 horas, en directo en las redes sociales y en Sur.es
Martes, 18 de noviembre 2025, 22:22
A partir de las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR le da un repaso a ... la actualidad del Unicaja después de los últimos resultados del equipo cajista. El espacio se podrá seguir en las redes sociales, Youtube, Twitch y en SUR.es.
