La tertulia de baloncesto de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja
El espacio comenzará a las 12.30 horas y se podrá seguir en directo en las redes sociales, Youtube, Twitch y en Sur.es
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:23
A las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR le da un repaso a la actualidad ... del Unicaja. El espacio se podrá seguir en las redes sociales, en Twitch, Youtube y en Sur.es. Los aficionados podrán participar en el mismo con sus comentarios.
