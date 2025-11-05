Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La tertulia de baloncesto de SUR le da un repaso a la actualidad del Unicaja

El espacio comenzará a las 12.30 horas y se podrá seguir en directo en las redes sociales, Youtube, Twitch y en Sur.es

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

A las 12.30 horas y en riguroso directo, la tertulia de baloncesto de la redacción de SUR le da un repaso a la actualidad ... del Unicaja. El espacio se podrá seguir en las redes sociales, en Twitch, Youtube y en Sur.es. Los aficionados podrán participar en el mismo con sus comentarios.

