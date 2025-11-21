El técnico aplaza su valoración sobre Rubit: «Es jugador del Lietkabelis»

A cuatro días para que Augustine Rubit se convierta en jugador del Unicaja, Ibon Navarro evitó hacer una valoración sobre la llegada del pívot estadounidense ... a su equipo. La razón es que el técnico prefiere respectar la situación contractual del estadounidense con su actual club.

Cuestionado hoy sobre su fichaje, Navarro fue breve en su respuesta. «Es un jugador con contrato con el Lietkabelis. No voy a hablar de él», dijo sobre Rubit, que el domingo juega contra el Zalgiris en la liga de Lituania y luego podrá rumbo a Málaga para reforzar al Unicaja.

Al entrenador del Unicaja se le preguntó también sobre si espera algún refuerzo más en el mercado, pues el club está buscando un recambio para Xavier Castañeda. En este sentido, Ibon Navarro se remitió a sus palabras de días atrás e invitó a los informadores a ponerse en contacto con el director deportivo del club. «Llamad a Juanma. Él os lo va a explicar. Lo que hemos hecho, lo que hemos estado a punto de hacer... Llamad a Juanma, pero no a mi», insistió el entrenador del Unicaja.