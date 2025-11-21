Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro observa el entrenamiento de sus jugadores. MIGUE FERNÁNDEZ
El técnico aplaza su valoración sobre Rubit: «Es jugador del Lietkabelis»

Ibon Navarro evita pronunciarse sobre la llegada de un segundo refuerzo para el equipo en sustitución de Xavier Castañeda

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10

A cuatro días para que Augustine Rubit se convierta en jugador del Unicaja, Ibon Navarro evitó hacer una valoración sobre la llegada del pívot estadounidense ... a su equipo. La razón es que el técnico prefiere respectar la situación contractual del estadounidense con su actual club.

