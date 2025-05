Sito Alonso: «Sería bueno para el baloncesto que el Unicaja fuese campeón de Liga»

El Unicaja recibe este domingo al UCAM Murcia en una repetición de la semifinal de la Liga Endesa del año pasado. Las cosas han cambiado ... para los dos equipos, pues los murcianos llegan al encuentro con la necesidad de un triunfo que los mantenga en la pelea por estar en la fase por el título, pues antes de esta jornada son décimos con un balance de 15-16. Antes del encuentro, su técnico, Sito Alonso, realizó una interesante reflexión sobre el buen momento del Unicaja.

«El Unicaja es un rival que viene de ganarlo todo. Está ganando a todos. A todos. Nosotros les privamos la pasada temporada de ser campeones y quizás tengan la fortuna de conseguirlo este año. Sería bueno para el baloncesto que el Unicaja fuera campeón de Liga», afirmó el técnico madrileño, que reconoció que la campaña anterior si el Unicaja hubiese pasado a la final, probablemente habría ganado la Liga.

Aquello es agua pasada y Alonso ve al equipo malagueño en un momento excelente, sin fisuras. «Ellos juegan mucho mejor que nosotros y están en un momento muy bueno; tienen una intensidad en jugadores que les están dando algo increíble cuando no están muy bien en otras cosas. Y me refiero, por ejemplo, a los partidos que está desarrollando Tyson Pérez, que tiene una capacidad de cambiar el partido desde el esfuerzo. Es un jugador impresionante. Contagia al equipo. Han ganado la Champions de forma meritoria, no sólo desde el talento, sino desde el esfuerzo que han hecho en defensa», destacó.

Cuestionado por si su equipo hará el pasillo de campeón al Unicaja por el título de la Champions, Sito Alonso recordó que ya se lo hizo el año pasado y esta misma temporada, al Bilbao Basket. «Están celebrando el título de Champions, el año pasado estuvimos en Málaga y este en Bilbao. Somos un equipo talismán para algunos equipos. Llamé a Ibon antes de la Final Four. Imagino que subirán la bandera y le dije que fuesen más rápido (risas). Es un equipo que lo está haciendo muy bien en la Liga y se está posicionando en el puesto que tenían hace años. Tenemos que cumplir con lo que haría cualquier equipo que tenga los valores que tiene UCAM Murcia, estar en el protocolo de celebración inicial con su afición, que es lo más normal del mundo, y que haríamos todos los equipos de la liga», dijo.

El Murcia llega con la necesidad de ganar, pero con problemas en su plantilla. A la ausencia confirmada de Howard Sant-Roos, se unen las dudas de Dylan Ennis, con una fisura en las costillas, Kaiser Gates y Birgander, que arrastran molestias importantes. «Tenemos que cuidar mucho a los jugadores ahora, también sacar beneficio de los entrenamientos que hagamos pero que lo más importante es intentar que lleguen todos. Es verdad que en el partido frente a BAXI Manresa, Dylan sufrió un golpe que le hace estar incómodo en una zona donde cuesta mucho jugar sin dolor, pero no creo que sea baja. Y el tema de Káiser va a depender de él, de su mentalidad y ambición de ayudar al equipo», comenta el técnico madrileño.