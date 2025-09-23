El septiembre prodigioso del técnico Alberto Miranda

Pocos técnicos han tenido un mes de septiembre más prodigioso que el salmantino Alberto Miranda, mano derecha de Ibon Navarro en el Unicaja. El técnico ... asistente, además, dijo 'sí' a la Alemania de Álex Mumbrú a finales de julio para reforzar el cuerpo técnico cara al Eurobasket.

Los resultados que ha cosechado hasta ahora con su club y selección, en este final de verano, han sido inmejorables: se proclamó campeón de Europa con el combinado germano y rey de todos los continentes con el Unicaja en Singapur por segundo año consecutivo. De hecho, fue el último de la expedición verdimorada en llegar al país asiático, al que tuvo que volar por su cuenta debido al buen desempeño de Alemania en la competición continental.

«Por cómo ha acabado todo, ha sido un verano extraordinario. Mucho trabajo y esfuerzo desde que te concentras con una selección nacional; muchos días fuera de casa y estar lejos de la familia, y eso es quizá lo más duro. Pero acabar con una recompensa como la que hemos tenido en el Eurobasket de este año con Alemania hace que merezca la pena todo», dijo a los micrófonos del club cuando aterrizó en Singapur desde Riga.

Eso sí, pese a la maravillosa experiencia del Eurobasket, Miranda reconoce que si sitio y su lugar ahora mismo está en Málaga, con el Unicaja, su club. «Aunque el trabajo con la selección sea muy satisfactorio, al final sabes que tu casa y tu gente es esta, que tu club está trabajando. Es duro estar en el Eurobasket y ver que el equipo está en pretemporada, empieza a trabajar, tú no estás allí y no puedes ayudar», expresó, honesto, cuando se incorporó a la concentración la pasada semana, antes de comenzar con la ronda de partidos de la Copa Intercontinental.