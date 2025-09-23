Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Miranda, con sus dos medallas de campeón. Juan Calderón

El septiembre prodigioso del técnico Alberto Miranda

El ayudante de Ibon Navarro ha ganado en este mes el Eurobasket con la selección alemana y la Copa Intercontinental con su club, el Unicaja

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:44

Pocos técnicos han tenido un mes de septiembre más prodigioso que el salmantino Alberto Miranda, mano derecha de Ibon Navarro en el Unicaja. El técnico ... asistente, además, dijo 'sí' a la Alemania de Álex Mumbrú a finales de julio para reforzar el cuerpo técnico cara al Eurobasket.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  6. 6 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  7. 7

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  10. 10

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El septiembre prodigioso del técnico Alberto Miranda

El septiembre prodigioso del técnico Alberto Miranda