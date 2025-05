Sensación agridulce para el Unicaja en los premios de la Basketball Champions League

La Basketball Champions League celebró este sábado en Atenas la gala de reconocimiento a los mejores de la temporada, de la que el Unicaja salió ... con una sensación agridulce, teniendo en cuenta que es el vigente campeón y finalista. Si gana al Galatasaray este domingo habrá conseguido el título en dos años consecutivos.

Con sólo una derrota en la temporada, el equipo que dirige Ibon Navarro pasó de casi puntillas por los premios de la BCL, que se deciden por los votos de entrenadores, jugadores, aficionados y medios de comunicación.

El más representativo fue el galardón de mejor defensor de la temporada para Alberto Díaz, que lo consigue for segunda vez. «Estoy agradecido de recibir este premio. Es especial porque el baloncesto es un esfuerzo de equipo, así que es para mis entrenadores y mis compañeros, porque gracias a ellos puedo poner mis piernas y mi corazón en hacer mi trabajo», dijo el capitán cajista.

Además, Dylan Osetkowski fue incluido en el quintero ideal de la temporada y Kendrick Perry, en el segundo, pero nada más. El californiano ha vivido un año complejo por ese positivo en un control antidopaje para el que está a punto de conocer la sanción. «Personalmente no espera recibir este premio. Ha sido una sorpresa. Esperaba ver a Tyson Carter en el quinteto ideal porque su temporada ha sido increíble, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Tyson nos ha permitido ganar muchos partidos», afirmaba Osetkowski confirmando esas sensaciones que dejó en el Unicaja la gala de la BCL.

Del mismo modo, ningún jugador cajista fue incluido entre los aspirantes al MVP de la temporada, galardón que fue de nuevo a manos de Marcelinho Huertas. Los finalistas junto al brasileño fueron James Palmer y Hunter Hale, también presentes en el quinteto ideal.

Sin embargo, lo más llamativo, que no inmerecido, fue el premio de mejor entrenador del año para Txus Vidorreta. Es cierto que su equipo ha llegado a la Final Four sin perder un partido y que las votaciones se cerraron antes de la cita de Atenas. Ibon Navarro se quedó a las puertas otra vez siendo el técnico del equipo campeón y finalista. El Unicaja sólo perdió un partido hasta llegar a la cita de la capital griega.

El vasco no le dio mayor importancia al asunto. «Es difícil porque si todos los jugadores jugasen 25 minutos brillarían más y estarían más arriba en las estadísticas. Sería más fácil así. Ha sido premiado Dylan y también Alberto en algo que no luce en las estadísticas. No sería justo que se reconociese al entrenador que no les deja brillar más. Es una cuestión de que es difícil brillar mucho cuando juegas menos», explicó el entrenador del Unicaja sin querer añadir leña al fuego.

Premios de la BCL

MVP: Marcelinho Huertas

Mejor entrenador: Txus Vidorreta

Mejor defensor: Alberto Díaz.

Quinteto ideal: Marcelinho Huertas, Hunter Hale, James Palmer, Dylan Osetkowski e Ismael Kamagate.

Segundo equipo: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry, Desi Rodríguez (Nanterre), Derrick Alston (Manresa) y Steven Enoch (Rytas).

Mejor jugador Joven: Nolan Traoré.