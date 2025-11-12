Saint-Supéry firma su mejores números con Gonzaga
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:52
Mario Saint Supéry sigue creciendo en Gonzaga. El jugador malagueño firmó su mejor actuación hasta el momento en Estados Unidos en la victoria de su ... equipo ante Creighton por 63-90.
El exjugador del Unicaja estuvo 19 minutos en la pista en los que logró 13 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y tres recuperaciones. Saint-Supéry va ganando protagonismo en la rotación de los Bulldogs, aunque ha salido desde el banquillo en los tres partidos disputados hasta el momento.
El internacional español es previsible que esté en la preconvocatoria de la selección para las ventanas de final de mes, si bien parece complicado que pueda acudir.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión