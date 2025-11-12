Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Saint-Supéry celebra una canasta en el partido de anoche. GONZAGA
NCAA

Saint-Supéry firma su mejores números con Gonzaga

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:52

Mario Saint Supéry sigue creciendo en Gonzaga. El jugador malagueño firmó su mejor actuación hasta el momento en Estados Unidos en la victoria de su ... equipo ante Creighton por 63-90.

