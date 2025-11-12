Saint-Supéry firma su mejores números con Gonzaga

Mario Saint Supéry sigue creciendo en Gonzaga. El jugador malagueño firmó su mejor actuación hasta el momento en Estados Unidos en la victoria de su ... equipo ante Creighton por 63-90.

El exjugador del Unicaja estuvo 19 minutos en la pista en los que logró 13 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y tres recuperaciones. Saint-Supéry va ganando protagonismo en la rotación de los Bulldogs, aunque ha salido desde el banquillo en los tres partidos disputados hasta el momento.

El internacional español es previsible que esté en la preconvocatoria de la selección para las ventanas de final de mes, si bien parece complicado que pueda acudir.