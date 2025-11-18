A Saint-Supéry la camiseta del Málaga sí le trajo suerte
El malagueño firma su mejor partido con Gonzaga en la NCAA
Martes, 18 de noviembre 2025, 11:11
Mario Saint-Supéry continúa con su progresión en la NCAA. El jugador malagueño firmó su mejor partido de la temporada con la Universidad de Gonzaga ... en la victoria ante Southern Utah, un encuentro al que llegó luciendo la camiseta del Málaga de la pasada temporada. Un guiño malaguista en plena crisis del conjunto blanquiazul.
🗣️| ¡BIENVENIDOS AL SHOW DE MARIO SAINT-SUPERY!— Juanvas24 (@_juanvas) November 18, 2025
🇪🇸| Primera titularidad para el joven exterior malagueño y cumple con creces en la victoria ante un rival menor como Southern Utah por 50-122:
🗑️| 16 pts (71,4% TC)
🏀| 7 ast
🥷🏻| 6 stl
🏹| 3/3 T3
▪️| +47 en pista pic.twitter.com/hkyUV7FR9G
El de Rincón de la victoria cada vez tiene más protagonismo en los planes de Gonzaga y en su quinto encuentro se fue hasta los 16 puntos, siete asistencias y seis recuperaciones con 3/3 desde la línea de tres puntos. Saint-Supery jugó 22 minutos y fue titular por primera vez esta temporada. Gonzaga logró un triunfo muy cómodo, como lo demuestra el abultado marcador de 50-122.
