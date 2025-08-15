Este sábado, turno para la Bosnia de Castañeda y la España de Saint-Supéry

Este sábado, nueva ronda de amistosos cara al Eurobasket, con el cajista Castañeda y el malagueño Saint-Supéry en liza. El americano se encuentra concentrado ... con la selección de Bosnia y la última gran perla de la cantera cajista, ahora en la NCAA, con la España de Scariolo, continuando con la puesta a punto con vistas al torneo que se disputará, a partir del 27 de agosto en Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia.

El nuevo exterior del Unicaja, procedente de Francia, regresó a la acción con su combinado nacional el pasado domingo tras seis meses en el dique seco, en la derrota ante Montenegro (90-102). Hoy, a partir de las 17.00 horas, podría volver a disputar minutos ante Gran Bretaña. Eso sí, el seleccionador del cuadro balcánico reconoció que el cajista comenzó a disputar cinco contra cinco esta semana. «Aún no está entrenando», dijo. Esas palabras evidencian que está aún aterrizando.

España, por su lado, que perdió ante Francia en Badalona este jueves en la que fue una reedición de la final del último Eurobasket, volverá a medirse al cuadro galo este sábado, esta vez en París. Lo hará a partir de las 21.00 horas. Estará Saint-Supéry, que estuvo discreto en el primero de estos dos enfrentamientos, y no jugará Alberto Díaz, con molestias, que tampoco se vistió de corto el jueves. El malagueño y capitán del Unicaja tendrá que entrenarse antes de viajar a Chipre si quiere estar en el Eurobasket, según palabras de Scariolo.