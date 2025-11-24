Rubit, Will Thomas y Larry Lewis: cuando la experiencia es un grado

Con la contratación de Augustine Rubit (agosto de 1989), el Unicaja vuelve a hacer una apuesta por la experiencia. En las últimas campañas, la presencia ... en el equipo de veteranos e incluso los fichajes de estos han sido habituales, pues ahí están los casos de Will Thomas, que llegó a Málaga con 36 años, o el propio Nihad Djedovic, que lo hizo con 33.

El fichaje más veterano que ha hecho el Unicaja fue el de Larry Lewis, que jugó en Málaga en dos etapas. En la primera llegó con 33 años como recambio de Victor Alexander en 2003. Años después, el Unicaja volvió a recurrir a él en noviembre de 2009 por la lesión de Giorgos Printezis; tenía ya 40 años. Lewis, Will Thomas y Augustine Rubit son los jugadores de mayor edad que ha fichado el Unicaja, aunque el segundo y el tercero sólo se llevan un mes de diferencia.

Un año después de lo de Larry Lewis, Scariolo volvió a apostar por otro veterano y el Unicaja comenzó la Liga con Gintaras Einikis como pívot. El lituano fue contratado por los problemas físicos de Tabak; tenía 35 años y jugó 18 partidos. Lo de Tabak fue un quebradero de cabeza, pues su prolongada lesión también provocó la contratación de Sean Rooks, de 35 años. Antes de Rooks se fichó a Einikis y después llegarían dos pívots más como temporeros, Kris Lang y Bobby Martin, otro veterano de 35 años.

Andy Panko (35) por James Gist, Jean-Jacques Conceiçao (35), David Wood (33), Terrel Castle (35) o Carlos Jiménez cuando se le recuperó de urgencia cuando estaba retirado, fueron otros jugadores ya en la recta final de sus carreras a los que el Unicaja recurrió, en la mayoría de los casos como refuerzos temporales.