Rubit, el mejor en el último triunfo del Lietkabelis en la Eurocup

Los últimos partidos de Augustine Rubit invitan a ser optimistas con su fichaje por el Unicaja, que será anunciado en cuestión de días. El pívot, ... que actualmente juega para el Lietkabelis de Lituania, lideró la remontada de su equipo el domingo en la competición doméstica firmando su mejor actuación de la temporada y este miércoles, en la Eurocup ante el Panionos de Atenas, volvió a brillar en la que ha sido la segunda victoria de su equipo en la competición europea. Anotó 12 puntos (3/6 en tiros de dos y 6/7 en libres) y cogió ocho rebotes, consiguiendo 20 créditos de valoración, para erigirse como el jugador más valioso de su equipo en el partido. Jugó un total de 25:48 partidos el 'cinco' estadounidense que próximamente se vestirá de verde y morado.

Al jugador le queda un último baile en Lituania antes de llegar al Unicaja. Será el domingo, ante el Zalgiris, en la Liga lituana. Se incorporará al equipo malagueño cara a la ventana FIBA e Ibon Navarro tendrá dos semanas para trabajar con él y tratar de meterlo en dinámica todo lo posible. Desde Málaga se sigue con atención los últimos partidos de Rubit en Lituania, cruzando los dedos para que llegue sano a su nuevo club, que ha abonado la cantidad de 100.000 euros para hacerse con su fichaje.

Con el frente del pívot resuelto, una de las posiciones más codiciadas en el mercado dados los problemas que algunos clubes de primer nivel están teniendo en esa demarcación, una situación que se 'agrava' dada también la escasez que presenta el mercado; el Unicaja pone el foco ahora en los exteriores, pendiente de resolver la situación de Xavier Castañeda, con las orejas tiesas por si surge alguna opción que pueda mejorar la situación actual. Sería un jugador capaz de hacer el 'uno' y el 'dos' o el 'dos' y el 'tres'. Debería ser comunitario, pues Rubit figura como 'extra'.