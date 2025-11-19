Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rubit, este miércoles. Lietkabelis
Mercado de fichajes

Rubit, el mejor en el último triunfo del Lietkabelis en la Eurocup

En el que será nuevo pívot del Unicaja, que ya lideró la remontada de su equipo el domingo en la Liga de Lituania, brilló también este miércoles ante el Panionos

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:12

Los últimos partidos de Augustine Rubit invitan a ser optimistas con su fichaje por el Unicaja, que será anunciado en cuestión de días. El pívot, ... que actualmente juega para el Lietkabelis de Lituania, lideró la remontada de su equipo el domingo en la competición doméstica firmando su mejor actuación de la temporada y este miércoles, en la Eurocup ante el Panionos de Atenas, volvió a brillar en la que ha sido la segunda victoria de su equipo en la competición europea. Anotó 12 puntos (3/6 en tiros de dos y 6/7 en libres) y cogió ocho rebotes, consiguiendo 20 créditos de valoración, para erigirse como el jugador más valioso de su equipo en el partido. Jugó un total de 25:48 partidos el 'cinco' estadounidense que próximamente se vestirá de verde y morado.

