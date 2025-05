Rosa y Mario: únicos testigos

El título del Unicaja en la Final Four de la Champions ha dejado un reguero de historias, números y relatos que quedarán para el recuerdo. ... La capital griega forma parte de la memoria del club malagueño y sus aficionados desde aquella final de la Euroliga y ahora se ha hecho un hueco más grande con este éxito que todavía merece ser celebrado.

En el Sunel Arena el Unicaja sumó el décimo título de su historia, consolidándose como el quinto club en el palmarés del baloncesto nacional. El primero fue la Copa Korac, de la que los más jóvenes ni se acordarán. En la entidad cajistas quedan pocas personas ya de aquel estreno internacional con el entorchado conquistado ante el KK Hemofarm en Serbia. Hace 24 años de aquel logro que dejó imágenes únicas, como la de Boza Maljkovic ejerciendo de anfitrión y cantando con una banda local en la celebración posterior al título. Allí ya estuvieron Rosa Mariscal y Mario Bárbara.

La jefa de prensa del Unicaja y el fisioterapeuta de la primera plantilla son las únicas personas que trabajan con el equipo profesional que han sido testigos directos de todos los logros conseguidos por el Unicaja en su historia. Desde la jubilación de Toñi García el pasado verano ambos se pueden decir que son los más veteranos de la entidad junto a Jose Carlos Gaspar, aunque este en labores de 'marketing'. Por su parte, el director deportivo, Juanma Rodríguez, ha participado en la construcción de las plantillas de nueve de los diez títulos del club. El único que se consiguió durante su ausencia fue el de la Eurocup conquistada en Valencia.

Mario Bárbara llegó al Unicaja en noviembre de 1993 y desde entonces ha formado parte del cuerpo técnico del primer equipo de forma ininterrumpida. Es una persona clave en el engranaje del vestuario, confidente y amigo de los jugadores.

«A mi no me saques en la foto». Es una frase típica de Rosa Mariscal, elemento clave en la sombra para el funcionamiento del Unicaja y en la no siempre fácil relación con los medios. Pasó de aficionada que seguía al equipo por toda España a convertirse en la jefa de prensa más veterana de la Liga ACB. Curiosamente, llegó al club meses después que Mario Bárbara, en 1994, en aquella temporada en la que el Unicaja rozó su primer título en la histórica final contra el Barcelona.