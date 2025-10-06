Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del Roig Arena durante el Valencia-Virtus Bologna de Euroliga. Valencia BC
Liga Endesa

El Roig Arena, el coloso que desafía la hegemonía del Carpena en la ACB

El nuevo pabellón del Valencia, el más grande de la Liga Endesa, registró una asistencia de 14.818 espectadores este domingo, ante el Barcelona

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:29

Comenta

Varios son los factores que ponen al Valencia Basket en el ojo de huracán en esta temporada que recién comienza. El regreso a la Euroliga, ... el caché de sus fichajes y el estreno de su nueva casa, el Roig Arena, convierten al proyecto naranja en uno de los más ilusionantes y atractivos de Europa, más allá de España. La conquista de la Supercopa Endesa en el Carpena, ganando al Unicaja en semifinales y al Real Madrid en la final, hacen más grande esta bola de nieve. El 'hype' y la expectación por parte del pueblo valenciano no va desligado de lo que aquí se cuenta. Las ilusiones se han renovado en la capital del Turia y los datos de asistencia en los primeros dos partidos en casa de su temporada oficial así lo evidencian: contra el Virtus Bologna acudieron 14.606 espectadores y ante el Barça, en su estreno en la Liga ACB, 14.818.

