El Roig Arena, el coloso que desafía la hegemonía del Carpena en la ACB

Varios son los factores que ponen al Valencia Basket en el ojo de huracán en esta temporada que recién comienza. El regreso a la Euroliga, ... el caché de sus fichajes y el estreno de su nueva casa, el Roig Arena, convierten al proyecto naranja en uno de los más ilusionantes y atractivos de Europa, más allá de España. La conquista de la Supercopa Endesa en el Carpena, ganando al Unicaja en semifinales y al Real Madrid en la final, hacen más grande esta bola de nieve. El 'hype' y la expectación por parte del pueblo valenciano no va desligado de lo que aquí se cuenta. Las ilusiones se han renovado en la capital del Turia y los datos de asistencia en los primeros dos partidos en casa de su temporada oficial así lo evidencian: contra el Virtus Bologna acudieron 14.606 espectadores y ante el Barça, en su estreno en la Liga ACB, 14.818.

Son datos que desafían la hegemonía del Carpena durante el último lustro. El Palacio de los Deportes de Málaga, la casa del Unicaja, ha sido el pabellón con mejor asistencia media de los últimos años, rebasando los 9.700 espectadores de media desde la 2023-24. Málaga, una ciudad que respira baloncesto por los cuatro costados, que ha visto, además, como su equipo ha ganado siete títulos en las tres últimas campañas, se ha volcado con el Unicaja y ha creado, en el Carpena uno de los mejores ambientes de todo el baloncesto español, si no el mejor.

Las cifras, más allá, cuentan con un extra de mérito si se pone encima de la mesa una variable más: la capacidad de los pabellones de los equipos que compiten en la ACB. En ese 'ranking', el Carpena es el sexto que más capacidad tiene para acoger partidos de baloncesto, superado por las canchas del Valencia (Roig Arena), Baskonia (Buesa Arena), Real Madrid (Movistar Arena), Joventut (Pabellón Olímpico de Badalona) y Gran Canaria (Gran Canaria Arena), según los datos oficiales que ofrecen los clubes.

En este arranque liguero acudieron a animar al Unicaja frente al Surne Bilbao un total de 9.025 espectadores. El club cerró su campaña de abonados con su máximo, alrededor de 9.000. Para el encuentro del sábado se vendieron alrededor de mil entradas, por lo que ese fue, más o menos, el número de socios que no pudieron acudir al estreno del equipo en el Carpena. Algunos aficionados ha mostrado su disconformidad con el precio de las entradas, algo más elevados que en el Roig Arena, por ejemplo, que colgó el 'No hay billetes' ante el Barcelona gracias, también, a unos precios algo más populares.