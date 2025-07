Se retira Abrines, que firmó el mejor debut de un canterano del Unicaja en la élite

Álex Abrines confirmó este martes que se retira. El alero mallorquín deja el baloncesto a los 32 años después de una fantástica carrera como jugador ... que comenzó 9 de octubre de 2011 con el Unicaja cuando tenía 18 años.

El jugador internacional venía madurando esta decisión desde la campaña pasada. Las lesiones y hasta cierta falta de motivación han propiciado el adiós de un jugador que lo ha logrado todo a nivel profesional, tanto con la selección como con el Barcelona, su otro equipo en España. Abrines, militó además tres años en los Oklahoma City Thunder de la NBA.

El mallorquín comenzó a jugar al baloncesto en el club La Salle de su ciudad natal. En 2010 lo reclutó el Unicaja, siendo el mejor jugador de su generación. Jugó dos campañas en el ya desaparecido Clínicas Rincón en la LEB Oro antes de dar el salto a la primera plantilla cajista. Sus buenas actuaciones y su gran proyección de futuro provocaron que el Barcelona se lanzase a por su fichaje en el verano de 2012. Aquella operación estuvo marcada por la polémica ante las amenazas del club cajista de dejarlo en la grada si no renovaba. Finalmente, los clubes alcanzaron un acuerdo y la entidad azulgrana abonó unos 600.000 euros al Unicaja por Abrines. Con el Barcelona tres ligas y tres Copas en dos periodos separados por su etapa en la NBA.

Para el recuerdo de los aficionados del Unicaja quedará el debut de Abrines con el equipo malagueño. Fue el 11 de marzo de 2012 ante el Estudiantes. El mallorquín firmó un partido colosal en el mejor estreno de un canterano cajista en la élite. Ese día anotó 31 puntos con 6/12 desde la línea de tres puntos. El Unicaja, que estaba sumido en una grave crisis, acabó perdiendo por 67-74. Había nacido una estrella, como se confirmó con el paso de los años.

La etapa de Abrines en Málaga fue corta, pero de 2010 a 2012 estableció fuertes vínculos con los jugadores con los que coincidió en la cantera del Unicaja, unas amistades que mantiene todavía.

Comunicado oficial de Abrines:

Querida afición, ha llegado el momento de cerrar una parte importantísima de mi vida.

Después de muchos años dedicados al baloncesto profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme. No ha sido una decisión fácil pero sí meditada. El baloncesto me lo ha dado todo: experiencias inolvidables, amigos que ya son familia, momentos de gloria, caídas, aprendizajes... y, sobre todo, el cariño incondicional de todos vosotros.

Desde mis inicios en Mallorca, pasando por Málaga, Barcelona, mi etapa en la NBA y por supuesto mi vuelta a casa en el Barça, he vivido un sueño.

También he tenido el privilegio de representar a la selección española, algo que siempre llevará con un orgullo inmenso. Cada camiseta que me he puesto la he sentido como una extensión de mí mismo y he dado lo mejor que tenía en cada entrenamiento y en cada partido.

Este camino no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas: entrenadores, compañeros, cuerpo médico... pero, por encima de todos, vosotros, la afición. Gracias por cada aplauso, cada mensaje y cada muestra de ánimo, incluso en los momentos más duros. Me habéis sostenido más veces de las que imagináis. Me voy tranquilo, con el corazón lleno y la conciencia en paz.

El baloncesto seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora es tiempo de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa.

Gracias por estar siempre a mi lado. Gracias por acompañarme en este viaje.