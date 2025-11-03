Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francis Alonso, durante el partido del Breogán ante el Lleida. ACB FOTOS
Liga Endesa

El regreso triunfal de Francis Alonso a la ACB

Después de dos temporadas en la Primera FEB, el malagueño brilla en el Breogán con un promedio de 14,8 puntos y un 51,9% en triples, y llama a la puerta de la selección otra vez

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

En el mundo del deporte profesional a veces hay que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Relanzar una carrera deportiva cuando ... se desaparece del primer plano y de la élite es complicado, pero es posible cuando se tienen las cualidades el talento y la ética de trabajo necesarias. Francis Alonso es un buen ejemplo de ello. El malagueño brilla ahora en el Río Breogán después de haber pasado por el purgatorio de la Primera FEB (antigua LEB Oro).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  9. 9 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  10. 10 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El regreso triunfal de Francis Alonso a la ACB

El regreso triunfal de Francis Alonso a la ACB