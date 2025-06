La reflexión de Ibon Navarro sobre Osetkowski: «Todos son importantes y no hay nadie imprescindible; él tampoco»

Puede que una de las cosas más llamativas a nivel interno que dejó la serie de cuartos de final ante el Barça fuera la situación ... de Osetkowski, cuyo expediente por dopaje quedó archivado en la previa del primer partido. Más allá, no estuvo bien el pasado martes en el Carpena, fue descartado por decisión técnica el viernes y tampoco tuvo el día el domingo. El californiano, que el curso pasado fue uno de los mejores jugadores de la Liga, no atraviesa esta campaña una situación fácil y eso repercute en su confianza, en su juego y en su impacto en el equipo.

Ibon Navarro fue preguntado por él y por si hay forma de recuperarlo en la previa de la serie de semifinales, ante el Real Madrid: «Si estuviera bien… En el pasado fue el mejor jugador de la Liga. Este año no hemos tenido ese jugador por muchas cosas que tiene a su alrededor. Esto es un equipo. Todo el mundo es importante y no hay nadie imprescindible. Él tampoco lo es. Esta está siendo la mejor temporada… y sin Dylan. Todos sabéis que no soy 'hater' de Dylan: hay partidos en los que no ha estado bien y ha jugado más, pero ahora hay compañeros que están mejor que él. Tiene que estar preparado para ayudarnos. No vamos a hacer ningún drama. No lo hicimos por Yankuba, Jonathan o 'Djedo'. Ha jugado muchos minutos en estas temporadas».

Para acabar con el tema, aseguró que a nivel mental le ha venido bien conocer que no será sancionado: «No obstante, está contento porque se ha quitado un peso de encima».