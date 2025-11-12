Las notas del Unicaja en la victoria ante el Mersin turco

18 de valoración en 16 minutos. Pocas veces se ha visto un partido del malagueño con 3/3 desde la línea de tres puntos.

Jugó ... al final con todo decidido. Feo favor de su entrenador. Está fuera del equipo y no hace méritos por volver.

Minutos: 7:38 Puntos: 0 Rebotes: 0 Asistencias: 1

Kendrick Perry Base 6

Jugó lo necesario para romper el partido. Repartió ocho asistencias.

Minutos: 15:54 Puntos: 7 Rebotes: 0 Asistencias: 8

Tyler Kalinoski Escolta 5

No se le puede poner un pero a su trabajo para el equipo, aunque atraviese por un mal momento en el tiro.

Minutos: 15:44 Puntos: 4 Rebotes: 1 Asistencias: 1

Jonathan Barreiro Alero 5

Su actuación estuvo condicionada por un golpe en la cara.

Minutos: 16:16 Puntos: 3 Rebotes: 3 Asistencias: 1

Nihad Djedović Alero 8

Casi todo lo que hizo estuvo bien. Siempre con las ideas claras.

Minutos: 14:39 Puntos: 12 Rebotes: 0 Asistencias: 2

Chris Duarte Alero 6

Lastrado por las faltas. Pasó perfectamente el balón y falló algún tiro claro.

Minutos: 21:54 Puntos: 8 Rebotes: 3 Asistencias: 4

Tyson Pérez Ala-Pívot 6

Su superioridad física hizo que no tuviese rival alguno cada vez que salía a la pista. Sólo falló un lanzamiento de seis intentos .

Minutos: 19:47 Puntos: 14 Rebotes: 5 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 6

Uno de sus mejores partidos hasta el momento. Con más energía que de costumbre y una gran presencia en el rebote. Rozó el doble doble.

Minutos: 22:30 Puntos: 12 Rebotes: 9 Asistencias: 1

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 6

Encuentro cómodo para el bosnio, que no sufrió como cinco, no como en Andorra.

Minutos: 11:31 Puntos: 10 Rebotes: 4 Asistencias: 2

Killian Tillie Ala-Pívot 2

El francés sigue desaparecido. Pésimo día en el tiro en un partido que no tenía exigencia.

Minutos: Puntos: Rebotes: Asistencias:

Olek Balcerowski Pívot 7

Sus compañeros lo encontraron perfectamente, pero para que eso suceda es importante que él se haga ver, algo que a veces no sucede.