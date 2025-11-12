Las notas del Unicaja en la victoria ante el Mersin turco
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:07
Alberto Díaz Base
7
18 de valoración en 16 minutos. Pocas veces se ha visto un partido del malagueño con 3/3 desde la línea de tres puntos.
|Minutos: 16:28
|Puntos: 9
|Rebotes: 2
|Asistencias: 6
Xavier Castañeda Base
1
Jugó ... al final con todo decidido. Feo favor de su entrenador. Está fuera del equipo y no hace méritos por volver.
|Minutos: 7:38
|Puntos: 0
|Rebotes: 0
|Asistencias: 1
Kendrick Perry Base
6
Jugó lo necesario para romper el partido. Repartió ocho asistencias.
|Minutos: 15:54
|Puntos: 7
|Rebotes: 0
|Asistencias: 8
Tyler Kalinoski Escolta
5
No se le puede poner un pero a su trabajo para el equipo, aunque atraviese por un mal momento en el tiro.
|Minutos: 15:44
|Puntos: 4
|Rebotes: 1
|Asistencias: 1
Jonathan Barreiro Alero
5
Su actuación estuvo condicionada por un golpe en la cara.
|Minutos: 16:16
|Puntos: 3
|Rebotes: 3
|Asistencias: 1
Nihad Djedović Alero
8
Casi todo lo que hizo estuvo bien. Siempre con las ideas claras.
|Minutos: 14:39
|Puntos: 12
|Rebotes: 0
|Asistencias: 2
Chris Duarte Alero
6
Lastrado por las faltas. Pasó perfectamente el balón y falló algún tiro claro.
|Minutos: 21:54
|Puntos: 8
|Rebotes: 3
|Asistencias: 4
Tyson Pérez Ala-Pívot
6
Su superioridad física hizo que no tuviese rival alguno cada vez que salía a la pista. Sólo falló un lanzamiento de seis intentos .
|Minutos: 19:47
|Puntos: 14
|Rebotes: 5
|Asistencias: 0
James Webb III Ala-Pívot
6
Uno de sus mejores partidos hasta el momento. Con más energía que de costumbre y una gran presencia en el rebote. Rozó el doble doble.
|Minutos: 22:30
|Puntos: 12
|Rebotes: 9
|Asistencias: 1
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
6
Encuentro cómodo para el bosnio, que no sufrió como cinco, no como en Andorra.
|Minutos: 11:31
|Puntos: 10
|Rebotes: 4
|Asistencias: 2
Killian Tillie Ala-Pívot
2
El francés sigue desaparecido. Pésimo día en el tiro en un partido que no tenía exigencia.
|Minutos:
|Puntos:
|Rebotes:
|Asistencias:
Olek Balcerowski Pívot
7
Sus compañeros lo encontraron perfectamente, pero para que eso suceda es importante que él se haga ver, algo que a veces no sucede.
|Minutos: 21:10
|Puntos: 18
|Rebotes: 5
|Asistencias: 1
