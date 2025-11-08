El uno a uno del Andorra-Unicaja
SUR
Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:40
Alberto Díaz Base
3
Evans y Freire lo superaron sin excesivos problemas, lo que da una idea del pobre nivel defensivo del Unicaja. Si Alberto está mal no es ... un buen síntoma.
|Minutos: 17:55
|Puntos: 7
|Rebotes: 2
|Asistencias: 0
Xavier Castañeda Base
0
El foco está puesto sobre él y no es el único culpable, el problema es que no ofrece nada cuando sale a la pista.
|Minutos: 09:11
|Puntos: 0
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
Kendrick Perry Base
3
Es el alma de este equipo y está lejos de su nivel. Superado por la presión de ser el líder.
|Minutos: 22:05
|Puntos: 8
|Rebotes: 1
|Asistencias: 4
Tyler Kalinoski Escolta
0
Si él está mal, al Unicaja se le acumulan los problemas. Superado en defensa y con un 1/9 en los lanzamientos.
|Minutos: 20:58
|Puntos: 3
|Rebotes: 4
|Asistencias: 3
Jonathan Barreiro Alero
3
Es un jugador que tira del carro desde la defensa y ahí estuvo el problema del Unicaja. No es el que debe meter canastas.
|Minutos: 08:27
|Puntos: 5
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
Nihad Djedović Alero
2
Venía de una lesión y se le vio sin la intensidad e iniciativa que tuvo antes de sufrirla.
|Minutos: 15:14
|Puntos: 4
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
Chris Duarte Alero
6
Estuvo bien al comienzo y luego jugó su partido, lo que no es una buena señal para este Unicaja.
|Minutos: 22:31
|Puntos: 17
|Rebotes: 1
|Asistencias: 5
Tyson Pérez Ala-Pívot
0
Una sombra del jugador que estaba siendo hasta ahora. No apareció el jugador físico que marca el nivel defensivo.
|Minutos: 21:18
|Puntos: 3
|Rebotes: 5
|Asistencias: 0
James Webb III Ala-Pívot
3
Metió tres canastas seguidas al comienzo de la segunda parte y luego poco más. Es uno de los que está por debajo de lo esperado.
|Minutos: 15:19
|Puntos: 10
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
2
No pudo hacer nada ante Guerrero y Pustovyi.
|Minutos: 09:04
|Puntos: 3
|Rebotes: 1
|Asistencias: 1
Killian Tillie Ala-Pívot
2
Seguimos esperando ese paso adelante que se está eternizando. Sigue estancado.
|Minutos: 12:15
|Puntos: 2
|Rebotes: 1
|Asistencias: 1
Olek Balcerowski Pívot
4
Defensivamente fue un desastre porque Rubén Guerrero y Pustovyi le pasaron por encima.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
