El uno a uno del Andorra-Unicaja

Evans y Freire lo superaron sin excesivos problemas, lo que da una idea del pobre nivel defensivo del Unicaja. Si Alberto está mal no es ... un buen síntoma.

Minutos: 17:55 Puntos: 7 Rebotes: 2 Asistencias: 0

Xavier Castañeda Base 0

El foco está puesto sobre él y no es el único culpable, el problema es que no ofrece nada cuando sale a la pista.

Minutos: 09:11 Puntos: 0 Rebotes: 0 Asistencias: 0

Kendrick Perry Base 3

Es el alma de este equipo y está lejos de su nivel. Superado por la presión de ser el líder.

Minutos: 22:05 Puntos: 8 Rebotes: 1 Asistencias: 4

Tyler Kalinoski Escolta 0

Si él está mal, al Unicaja se le acumulan los problemas. Superado en defensa y con un 1/9 en los lanzamientos.

Minutos: 20:58 Puntos: 3 Rebotes: 4 Asistencias: 3

Jonathan Barreiro Alero 3

Es un jugador que tira del carro desde la defensa y ahí estuvo el problema del Unicaja. No es el que debe meter canastas.

Minutos: 08:27 Puntos: 5 Rebotes: 0 Asistencias: 0

Nihad Djedović Alero 2

Venía de una lesión y se le vio sin la intensidad e iniciativa que tuvo antes de sufrirla.

Minutos: 15:14 Puntos: 4 Rebotes: 0 Asistencias: 0

Chris Duarte Alero 6

Estuvo bien al comienzo y luego jugó su partido, lo que no es una buena señal para este Unicaja.

Minutos: 22:31 Puntos: 17 Rebotes: 1 Asistencias: 5

Tyson Pérez Ala-Pívot 0

Una sombra del jugador que estaba siendo hasta ahora. No apareció el jugador físico que marca el nivel defensivo.

Minutos: 21:18 Puntos: 3 Rebotes: 5 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 3

Metió tres canastas seguidas al comienzo de la segunda parte y luego poco más. Es uno de los que está por debajo de lo esperado.

Minutos: 15:19 Puntos: 10 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 2

No pudo hacer nada ante Guerrero y Pustovyi.

Minutos: 09:04 Puntos: 3 Rebotes: 1 Asistencias: 1

Killian Tillie Ala-Pívot 2

Seguimos esperando ese paso adelante que se está eternizando. Sigue estancado.

Minutos: 12:15 Puntos: 2 Rebotes: 1 Asistencias: 1

Olek Balcerowski Pívot 4

Defensivamente fue un desastre porque Rubén Guerrero y Pustovyi le pasaron por encima.