Notas al Unicaja en su partido ante La Laguna Tenerife
Sábado, 25 de octubre 2025, 22:35
Alberto Díaz Base
4
Intensidad en defensa, pero no pudo contener a Huertas, aunque casi nadie puede. Los peores minutos del equipo coincidieron con su presencia en la pista, ... como indica su -16.
|Minutos: 20:50
|Puntos: 9
|Rebotes: 2
|Asistencias: 4
Xavier Castañeda Base
1
Lo suyo es preocupante y se han encendido todas las alarmas con su rendimiento. Tuvo minutos, pero pasó inadvertido. Jugó de uno y de dos, pero fue un espectador en la pista.
|Minutos: 18:58
|Puntos: 3
|Rebotes: 0
|Asistencias: 4
Kendrick Perry Base
3
Fue el único que aportó ritmo, pero tampoco está en un buen momento y esto sí que es un problema, pues el jugador que simboliza el estilo del Unicaja.
|Minutos: 19:10
|Puntos: 2
|Rebotes: 4
|Asistencias: 4
Tyler Kalinoski Escolta
5
Muchos minutos corriendo detrás de sus pares, pero demasiado solo en defensa. Falló algunos lanzamientos claros, pero hizo pleno en triples.
|Minutos: 25:41
|Puntos: 8
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
Jonathan Barreiro Alero
5
La última andanada clara del Unicaja lo tuvo a él como protagonista, pero luego se perdió en el caos defensivo del equipo ante un rival que movía el balón a placer.
|Minutos: 18:55
|Puntos: 9
|Rebotes: 3
|Asistencias: 1
Chris Duarte Alero
3
Lo intentó una y otra vez, pero está negado. Lanzó nueve veces a canasta y sólo metió un triple ya con el partido decidido en los instantes finales. Puede que un día haga 'clic' y le cambie la dinámica, pero ahora mismo está sin confianza.
|Minutos: 21:36
|Puntos: 7
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
Tyson Pérez Ala-Pívot
7
No se le puede poner ni un pero a su partido. Aportó energía y una gran presencia en el rebote. La lesión de Kravish le obligó a jugar toda la segunda parte como cinco ante jugadores como Guerra o Shermadini.
|Minutos: 25:14
|Puntos: 11
|Rebotes: 12
|Asistencias: 1
James Webb III Ala-Pívot
6
Posiblemente su partido más regular de la temporada. No es que estuviese brillante, pero al menos sí estuvo acertado en los lanzamientos.
|Minutos: 17:06
|Puntos: 10
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Olek Balcerowski Pívot
7
Fue el máximo anotador del Unicaja y de los pocos que tuvo cierta continuidad en su juego. El polaco sufrió, eso sí, ante Guerra, pero luego fue la mejor referencia ofensiva de su equipo.
|Minutos: 21:18
|Puntos: 18
|Rebotes: 4
|Asistencias: 0
David Kravish Pívot
S.C.
Jugó once minutos antes de lesionarse y su ausencia fue clave, teniendo en cuenta el daño que estaban haciendo Shermadini y Guerra.
|Minutos: 11:12
|Puntos: 2
|Rebotes: 0
|Asistencias: 0
