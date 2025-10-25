Notas al Unicaja en su partido ante La Laguna Tenerife

Intensidad en defensa, pero no pudo contener a Huertas, aunque casi nadie puede. Los peores minutos del equipo coincidieron con su presencia en la pista, ... como indica su -16.

Minutos: 20:50 Puntos: 9 Rebotes: 2 Asistencias: 4

Xavier Castañeda Base 1

Lo suyo es preocupante y se han encendido todas las alarmas con su rendimiento. Tuvo minutos, pero pasó inadvertido. Jugó de uno y de dos, pero fue un espectador en la pista.

Minutos: 18:58 Puntos: 3 Rebotes: 0 Asistencias: 4

Kendrick Perry Base 3

Fue el único que aportó ritmo, pero tampoco está en un buen momento y esto sí que es un problema, pues el jugador que simboliza el estilo del Unicaja.

Minutos: 19:10 Puntos: 2 Rebotes: 4 Asistencias: 4

Tyler Kalinoski Escolta 5

Muchos minutos corriendo detrás de sus pares, pero demasiado solo en defensa. Falló algunos lanzamientos claros, pero hizo pleno en triples.

Minutos: 25:41 Puntos: 8 Rebotes: 3 Asistencias: 2

Jonathan Barreiro Alero 5

La última andanada clara del Unicaja lo tuvo a él como protagonista, pero luego se perdió en el caos defensivo del equipo ante un rival que movía el balón a placer.

Minutos: 18:55 Puntos: 9 Rebotes: 3 Asistencias: 1

Chris Duarte Alero 3

Lo intentó una y otra vez, pero está negado. Lanzó nueve veces a canasta y sólo metió un triple ya con el partido decidido en los instantes finales. Puede que un día haga 'clic' y le cambie la dinámica, pero ahora mismo está sin confianza.

Minutos: 21:36 Puntos: 7 Rebotes: 3 Asistencias: 2

Tyson Pérez Ala-Pívot 7

No se le puede poner ni un pero a su partido. Aportó energía y una gran presencia en el rebote. La lesión de Kravish le obligó a jugar toda la segunda parte como cinco ante jugadores como Guerra o Shermadini.

Minutos: 25:14 Puntos: 11 Rebotes: 12 Asistencias: 1

James Webb III Ala-Pívot 6

Posiblemente su partido más regular de la temporada. No es que estuviese brillante, pero al menos sí estuvo acertado en los lanzamientos.

Minutos: 17:06 Puntos: 10 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Olek Balcerowski Pívot 7

Fue el máximo anotador del Unicaja y de los pocos que tuvo cierta continuidad en su juego. El polaco sufrió, eso sí, ante Guerra, pero luego fue la mejor referencia ofensiva de su equipo.

Minutos: 21:18 Puntos: 18 Rebotes: 4 Asistencias: 0

David Kravish Pívot S.C.

Jugó once minutos antes de lesionarse y su ausencia fue clave, teniendo en cuenta el daño que estaban haciendo Shermadini y Guerra.