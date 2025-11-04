Primer triunfo de Pablo García con el Fuerza Regia en la final de la Liga de México
Se impuso a domicilio en la pista de los Diablos Rojos
Málaga
Martes, 4 de noviembre 2025, 22:37
El Fuerza Regia se adelantó en la final de la Liga de México que comenzó este lunes ante los Diablos Rojos. El conjunto entrenado por ... el malagueño Pablo García se impuso por un contundente 75-96 en la pista de su rival, por lo que ha recuperado el factor cancha.
El Fuerza Regia se ha convertido en el dominador del baloncesto mexicano de la mano de García, aunque su rival es el actual defensor del título. El estadounidense Josh Ibarra, que firmó 22 puntos y 15 rebotes, fue el más destacado de este primer encuentro. Los dos próximos partidos se disputan en la pista del equipo dirigido por el malagueño, que está a tres triunfos del título. En el conjunto mexicano milita también el español Pierre Oriola.
