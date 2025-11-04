Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Josh Ibarra. SUR

Primer triunfo de Pablo García con el Fuerza Regia en la final de la Liga de México

Se impuso a domicilio en la pista de los Diablos Rojos

Juan Calderón

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:37

El Fuerza Regia se adelantó en la final de la Liga de México que comenzó este lunes ante los Diablos Rojos. El conjunto entrenado por ... el malagueño Pablo García se impuso por un contundente 75-96 en la pista de su rival, por lo que ha recuperado el factor cancha.

