El primer gran examen del curso para el Unicaja

Como de costumbre, el primer partido entre el Unicaja y el Barcelona en la temporada se jugará en el Carpena. Dos equipos cuyas trayectorias han ... tendido a igualarse con los años se verán las caras inmersos en dinámicas diferentes, aunque en procesos de construcción de juego e identidad algo más similares. El partidazo de la tercera jornada de la Liga Endesa comenzará a las 19.00 horas y se podrá ver en televisión a través de DAZN.

El Unicaja, por el momento, se ha mostrado como un equipo más fiable que su rival. Quitando lo sucedido en esta misma pista en la Supercopa, el equipo de Ibon Navarro ha comenzado el curso de forma inmaculada. Ganó la Intercontinental en Singapur (otra vez), venció al Surne Bilbao y al Dreamland Gran Canaria en las dos primeras citas de la Liga ACB y también despachó sin sufrir al Mersin y al Karditsa, sus primeros contrincantes en la BCL. El vitoriano aún está en busca de encajar las nuevas piezas y seguir puliendo sensaciones como equipo, aunque la respuesta inicial del grupo ha sido positiva.

Algunas dudas más ha generado el Barcelona, que espera mejorar la cara que mostró la pasada campaña. Por el momento se ha mostrado como un equipo más serio en la Euroliga que en la ACB. En la competición doméstica visita la casa del Unicaja con un bagaje de cero triunfos y dos derrotas (ante el Valencia y el Hiopos Lleida), una delicada situación que incrementa la necesidad de dar un golpe en la mesa y que se presenta como un arma de doble filo para el Unicaja. En la Euroliga, sin embargo, han ganado al Panathinaikos, al Valencia y al Maccabi, mientras que no ha podido con el Hapoel ni el Dubái.

Para el Unicaja será el primer gran examen de la temporada, cuyos matices hacen que el encuentra cobre un extra de morbo y atractivo. Tras superar el complicado envite en el Gran Canaria Arena, el cuadro malagueño se medirá a su primer rival de Euroliga en la competición doméstica que, por cierto, llega tras disputar una doble jornada de la competición europea, con viaje a Emiratos Árabes incluido.

Ibon Navarro, que no esperaba el viernes bajas en su equipo, incide en que el Barcelona es el mismo equipo que la pasada campaña, pero mejorado. Una especia de versión 'deluxe', tras recuperar a algunos de sus lesionados y con las incorporaciones de Shengelia y Clyburn. Será interesante el partido para calibrar el nivel de ambos clubes.