Alberto Díaz y Balcerowski, en uno de los últimos entrenamientos de la semana. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El primer gran examen del curso para el Unicaja

Recibe a un Barcelona que ha arrancado con dudas para poner a prueba su nivel en este tramo inicial de la temporada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:36

Comenta

Como de costumbre, el primer partido entre el Unicaja y el Barcelona en la temporada se jugará en el Carpena. Dos equipos cuyas trayectorias han ... tendido a igualarse con los años se verán las caras inmersos en dinámicas diferentes, aunque en procesos de construcción de juego e identidad algo más similares. El partidazo de la tercera jornada de la Liga Endesa comenzará a las 19.00 horas y se podrá ver en televisión a través de DAZN.

