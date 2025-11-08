Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Okoye y Pons impiden el avance de Tyson Pérez. ACB FOTOS
Liga Endesa

Preocupantes sensaciones de un Unicaja ridiculizado en Andorra (98-74)

Inesperado descalabro del equipo malagueño ante un rival que sólo había ganado un partido hasta ahora

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

La Liga ACB es la segunda mejor competición en Europa porque el equipo más modesto puede ganar al mejor. Se producen sorpresas y resultados inesperados ... en cada jornada. En esta ocasión fue el Unicaja el protagonista de una de ellas, aunque para mal. El equipo malagueño fue desfigurado por un Andorra sublime que lo desarboló por completo. ¿Fue un accidente? Puede que sí, pero lo cierto es que el conjunto cajista dejó detalles preocupantes sobre su situación a día de hoy y también cara al futuro. El proceso de reajuste por la llegada de nuevos jugadores se está estirando, aunque en el caso de algunos de ellos parece será casi imposible. Este equipo se ha ganado el derecho a que no se dude de su actitud. Tiene margen de confianza, aunque eso es algo que deben demostrar los jugadores en la pista. Ante el Andorra no lo hicieron. El juego del Unicaja fue por momentos caótico (98-74) y encajó una derrota que no entraba en los planes en una fase del calendario teóricamente más cómoda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  4. 4 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  7. 7 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina
  8. 8 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  9. 9 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  10. 10 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Preocupantes sensaciones de un Unicaja ridiculizado en Andorra (98-74)

Preocupantes sensaciones de un Unicaja ridiculizado en Andorra (98-74)