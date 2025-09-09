Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Djedovic, llegando a uno de los partidos del 'play-off' de la pasada temporada. ACB Fotos

Preocupación en el Unicaja con Djedovic

El bosnio sufre una pequeña rotura en el sóleo y deberá parar durante al menos dos semanas, con la Copa Intercontinental y la Supercopa en el horizonte

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:07

En líneas generales, la pretemporada está progresando adecuadamente para el Unicaja. Las sensaciones generales acompañan y, a expensas de que regrese Balcerowski y de que ... Duarte y Castañeda cojan el tono cara a lo que viene, el resultado del trabajo físico y táctico de este 'nuevo' equipo está cumpliendo con los tiempos. Eso sí, este período preparatorio está dejando un borrón, una mancha, a nivel individual y colectivo, en forma de lesiones. A la rotura del ligamento cruzado anterior del canterano Dani Carrasco se une ahora un problema en el sóleo para Djedovic, que estará al menos dos semanas en el dique seco.

