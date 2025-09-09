Preocupación en el Unicaja con Djedovic

En líneas generales, la pretemporada está progresando adecuadamente para el Unicaja. Las sensaciones generales acompañan y, a expensas de que regrese Balcerowski y de que ... Duarte y Castañeda cojan el tono cara a lo que viene, el resultado del trabajo físico y táctico de este 'nuevo' equipo está cumpliendo con los tiempos. Eso sí, este período preparatorio está dejando un borrón, una mancha, a nivel individual y colectivo, en forma de lesiones. A la rotura del ligamento cruzado anterior del canterano Dani Carrasco se une ahora un problema en el sóleo para Djedovic, que estará al menos dos semanas en el dique seco.

Ibon Navarro no escondió su preocupación por el alero bosnio, que no es la primera vez que sufre dolencias en ese músculo cercano al gemelo. De hecho, ha tenido lesiones en los sóleos de ambas piernas a lo largo de su dilatada carrera. «Tenemos que tener precaución porque es una zona en la que se ha lesionado mucho. Hay cosas que no podemos controlar en pretemporada. Es un cupo y estamos un poco preocupados», dijo el vitoriano sobre el veterano 'tres', que es seria duda para la Copa Intercontinental. Su condición de cupo también inquieta a Ibon Navarro, dada su escasez y su importancia a la hora de formar los rosters en la Liga Endesa y la BCL.

El Unicaja disputará su último amistoso este sábado a las 12.30 horas, ante el Covirán Granada en el Palacio Vista Alegre de Córdoba. El equipo pondrá rumbo a Singapur un día más tarde, el domingo 14 de septiembre, para hacerse al nuevo horario, vencer al 'jet lag' y entrenarse 'in situ' antes del comienzo de la competición oficial. Se espera que el bosnio, pueda o no pueda jugar, forme parte de la expedición. El primero de los tres partidos será el jueves y el último, en caso de llegar a la gran final por segundo año consecutivo, sería el domingo. Su evolución marcará su disponibilidad, aunque parece que no podrá disputar ningún encuentro en Singapur y puede que tampoco lo pueda hacer en Málaga, en el Carpena, en la Supercopa Endesa.

De este modo, el entrenador trabajará con Barreiro y Duarte como únicos aleros puros hasta nuevo aviso, aunque también podrá contar con Webb en esa demarcación, capaz de hacer el 'tres' y el 'cuatro', como ha demostrado en otros momentos de su carrera.

Llegados a este punto, más de uno habrá podido preguntarse. ¿Y qué pasará con Dylan Addae-Wusu? El base-escolta que trabaja temporalmente con el primer equipo dejó muy buenas sensaciones el domingo ante el Real Madrid, cuajando un gran partido en lo defensivo y también en lo ofensivo (anotó 12 puntos, el segundo que más tras Duarte y Kalinoski). El 'hueco' que Djedovic puede dejar libre de forma temporal, con vistas a los torneos oficiales previos al arranque de la Liga Endesa, podría ser aprovechado por otro jugador. Por el momento, eso sí, la continuidad de Addae no está contemplada en el Unicaja, según las palabras de Ibon Navarro tras caer ante el Real Madrid. Estas fueron: «Es un portento físico y contestó muy bien a los sistemas que propuso el Real Madrid. Ojalá que le sirva para terminar de ayudarnos y para encontrar un buen contrato porque el chico se lo merece».