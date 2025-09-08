La Polonia de Balcerowski busca este martes un puesto en las 'semis' del Eurobasket

Polonia ya fue cuarta en el último Eurobasket, allá por 2022, y este año quiere dejar el listón igual de alto. Lo cierto es que ... están a sólo un paso de igualar su anterior marca, cuando cayeron en semifinales ante Francia. En esta edición, por el momento, han alcanzado los cuartos de final, que los disputará este martes ante Turquía, a partir de las 16.00 horas, con el cajista Olek Balcerowski en el 'roster' de los centroeuropeos.

La selección polaca cuajó una gran fase de grupos, siendo una de las primeras en sellar el pase a octavos, y despachó por desgaste a Bosnia en el primer partido de la ronda de las eliminatorias. Ahora, eso sí, tendrá enfrente a una Turquía que está cuajando un Eurobasket inmaculado. No ha perdido el paso todavía: ha ganado todos sus partidos hasta la fecha. Seis de seis, con Aperen Sengun como gran líder, que promedia 22 puntos y 31,8 de valoración.

Balcerowski, por su lado, está teniendo un impacto muy regular en los planes de Igor Milicic. Está siendo el 'cinco' más utilizado y ha contribuido, hasta el momento, con 7,8 puntos de media y cinco rebotes por encuentro. Su mejor actuación hasta ahora fue en el primer encuentro, ante la Eslovenia de Doncic, en un encuentro en el que anotó 11 puntos. Es el único miembro de la plantilla que falta por incorporarse al trabajo y, en caso de llegar a la final, tendría que viajar a Singapur por su cuenta. Aunque eso ya se verá. Sea como fuere, después de todo el verano 'machacándose' en solitario y del Eurobasket, llegará en forma.