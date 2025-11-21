Perry se rebautiza como 'Boquerón'

El fuerte vínculo que Kendrick Perry ha alcanzado con Málaga es de sobra conocido, pero el base del Unicaja lo volvió a demostrar. El jugador ... va un paso más allá y este sábado cambiará el nombre de su camiseta de juego por el de 'Boquerón' en el partido contra el Manresa.

Todo comenzó después de que Perry fuese distinguido por la Cadena Cope la semana pasada como uno de los personajes del año en Málaga. El jugador agradeció el reconocimiento y en su discurso dijo que lo podrían llamar desde ahora como 'Boquerón Perry'. Así que dicho y hecho. El estadounidense disputará el partido del sábado (20.00 horas) con una camiseta especial que también ha sido puesta a la venta por el club malagueño de forma excepcional hasta mañana.

El jugador anunció su decisión en un vídeo publicado por el club en las redes sociales y que lógicamente cuenta con el visto bueno de la Liga ACB. La camiseta con el nombre de Perry y el número 55 es la más vendida por el Unicaja desde que el de Florida llegó a Málaga. Él y Alberto Díaz son los 'superventas' en lo que a la demanda de los aficionados se refiere.