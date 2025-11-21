Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Perry muestra la camiseta que lucirá ante el Manresa. UNICAJA
Liga ACB

Perry se rebautiza como 'Boquerón'

El base del Unicaja lucirá este nombre en su camiseta en el partido ante el Manresa

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

El fuerte vínculo que Kendrick Perry ha alcanzado con Málaga es de sobra conocido, pero el base del Unicaja lo volvió a demostrar. El jugador ... va un paso más allá y este sábado cambiará el nombre de su camiseta de juego por el de 'Boquerón' en el partido contra el Manresa.

