Perry, Ejim y Osetkowski, dudas para visitar al Hiopos Lleida

Nacho Carmona Málaga Viernes, 23 de mayo 2025, 10:38 Comenta Compartir

Ibon Navarro pasó revista al estado físico del equipo en la previa del Hiopos Lleida-Unicaja, reconociendo que hay tres jugadores con algún tipo de ... problema físico. Estos son Osetkowski, Ejim y Perry. El último arrastra molestias de la pasada semana, pero va mejorando de su problema en la cadera y los isquios. No están ni mucho menos descartados para el encuentro del domingo, aunque sí cabe la posibilidad de que no jueguen si sus sensaciones no mejoran en los dos entrenamientos que restan.

El que podría reaparecer este fin de semana es Djedovic, que se ha pegado más de un mes sin competir por una lesión en el gemelo. El alero bosnio se ha entrenado con normalidad y buenas sensaciones en los dos primeros entrenamientos de la semana. Esto dijo el técnico sobre él este viernes: «Djedo ha entrenado bien en los primeros dos días, pero hay que ver cómo le ha sentado el día libre y cómo vuelve».

Temas

Baloncesto