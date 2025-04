Paulius Motiejunas: «No necesitamos un salvador porque tenemos la mejor liga de Europa»

La Euroliga sigue mandando mensajes de resistencia ante la amenaza de la NBA, que confirmó hace una semana, en una rueda de prensa, que desembarcará ... en Europa con una nueva competición, de la mano de la FIBA. El CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas, que estuvo en la capital presenciando el encuentro entre el Real Madrid y el Paris, reafirmó el atractivo de su producto en los micrófonos de Movistar: «Nosotros tenemos una liga fuerte, planes geniales, visionamos a donde queremos ir y qué queremos hacer. Por supuesto, no necesitamos otra liga, no necesitamos un salvador, porque tenemos la mejor liga de Europa», introdujo.

Con un semblante algo más serio que la pasada semana, elogió también la calidad de las aficiones en su competición y el tirón mediático de algunos de los clubes que juegan en la Euroliga, como el Real Madrid: «Creo que tenemos la mejor base de aficionados sobre la que se construye la liga. Tenemos grandes franquicias, como el Real Madrid, tenemos nuevos nombres como París como nuevo mercado».

Eso sí, reconoce que todo este «ruido» no está ayudando, pero asegura que se sienten fuertes ante esta tesitura. Además, no cerró la puerta a que las próximas ediciones cuentan con equipos que traspasen las fronteras del viejo continente, como Dubái, lo que podría implicar un incremento en el número de clubes que disputen la competición y poniendo la opción de que disputen la Eurocup encima de la mesa. «Dubái es un nuevo mercado, quisieron venir el año pasado. Necesitamos ser creativos y ver cómo extender los valores y los hechos de cada partido fuera de Europa. Hay muchos nombres que quieren entrar. Nuestro trabajo es hablar con ellos, ver las condiciones... ¿Podemos ir a 20 equipos el año que viene o seguimos con 18? Podemos crecer en equipos... Esto es un bendito problema tener que decir no a alguien. Esto demuestra también lo fuerte que es la Eurocup», concluyó.