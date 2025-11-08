Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, en el último entrenamiento antes de viajar a Andorra. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo
Liga Endesa

Partido trampa para el Unicaja en el Principado

Visita la bombonera del Andorra, que sólo ha conseguido una victoria en lo que va de campeonato, en el que será el primero de sus tres encuentros consecutivos a domicilio

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

El Unicaja viajará a las frías montañas del Norte, los Pirineos, para seguir con su particular travesía liguera. Tras una semana sin compromisos continentales y ... tiempo para trabajar conceptos de una forma más concienzuda, sin la interferencia de los encuentros intersemanales, el equipo de Ibon Navarro afrontará una especie de partido trampa en el Principado de Andorra. El Morabanc, equipo que dirige el excajista Joan Plaza, es penúltimo con sólo una victoria, aunque el potencial de su plantilla invita a pensar que esta mala racha se trata de algo pasajero. El encuentro se disputará a las 21.00 horas y se podrá ver en televisión, en directo, a través de la plataforma DAZN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  4. 4

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  5. 5

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  6. 6 Málaga estrenará un nuevo alumbrado navideño en la calle Larios: así será
  7. 7

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  8. 8

    TVE entrevista como «médica» a una cocinera para criticar a Juanma Moreno por los cribados de cáncer
  9. 9 La Federación Española de Kárate se persona como acusación en el caso del exseleccionador investigado por abusos a menores en Torremolinos
  10. 10 Fallece a los 81 años el docente y expresidente del PP de Málaga José Miguel Fernández Pelegrina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Partido trampa para el Unicaja en el Principado

Partido trampa para el Unicaja en el Principado