Partido trampa para el Unicaja en el Principado

El Unicaja viajará a las frías montañas del Norte, los Pirineos, para seguir con su particular travesía liguera. Tras una semana sin compromisos continentales y ... tiempo para trabajar conceptos de una forma más concienzuda, sin la interferencia de los encuentros intersemanales, el equipo de Ibon Navarro afrontará una especie de partido trampa en el Principado de Andorra. El Morabanc, equipo que dirige el excajista Joan Plaza, es penúltimo con sólo una victoria, aunque el potencial de su plantilla invita a pensar que esta mala racha se trata de algo pasajero. El encuentro se disputará a las 21.00 horas y se podrá ver en televisión, en directo, a través de la plataforma DAZN.

En la bombonera de Andorra, uno de los pabellones más pequeños de la ACB con apenas 5.000 espectadores, comenzará el particular exilio del Unicaja cuando llega noviembre. En temporadas anteriores fue por el aterrizaje de la Copa Davis en el Carpena, y esta, por un mero capricho del calendario. Eso sí, esta vez no tendrá que abandonar su casa, el Palacio de los Deportes para instalarse en Los Guidos, como antaño. Visitará al Andorra hoy, viajará a Turquía el miércoles para vérselas contra el Mersin, en la BCL, y el sábado pondrá rumbo a Zaragoza, al Príncipe Felipe, para medirse al Casademont. Hasta final de mes no regresará al Martín Carpena.

Recuperó el paso el Unicaja el pasado sábado venciendo al Básquet Girona, en un partido en el que el equipo convenció pese a las bajas y que Ibon Navarro valoró de forma muy positiva. Por el momento es sexto, con tres triunfos y dos derrotas en su balance, y tras haber dejado atrás el primer 'Tourmalet' de su calendario, el equipo malagueño se posiciona favorablemente cara a sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Rey, que se disputará en febrero en el Roig Arena de Valencia.

Con Djedovic

Más allá del lesionado de larga duración Kravish, que regresará bien entrado 2026 tras su fractura de peroné, el Unicaja no contará con más bajas para su viaje a Andorra. Ibon Navarro recupera a Djedovic. La situación del 'cinco', con sólo un pívot puro sano en plantilla, la gestionará con ayuda de Sulejmanovic y Tyson Pérez, que tendrán que dar un paso al frente para dosificar al polaco cara a lo que se avecina, con vistas también a una ventana FIBA que llegará en cuestión de un mes y en la que se espera que Balcerowski sea protagonista con su selección.

Pese a los malos resultados, el Andorra se está mostrando serio en algunas facetas del juego. Está siendo fiable en el tiro exterior (es el quinto con mejores porcentajes en triples de la competición) y está tratando de encajar las seis piezas nuevas que incorporó el pasado verano. Shannon Evans está siendo su director, Kuric su hombre más peligroso (máximo anotador del equipo y mejor valorado) y Okoye lidera el rebote. A priori, por nombres, tiene más calidad de que refleja la tabla clasificatoria.

En este partido, además, se cruzan el pasado y el presente de Ibon Navarro, que entrenó durante algo más de tres años en el club andorrano, en la que fue su última aventura previa a su firma por el Unicaja. Fue cesado en enero de 2022 y en febrero recibió la llamada de Juanma Rodríguez para capitanear el proyecto verde y morado, mínimo hasta final de temporada, tras la salida de Fotis Katsikaris. Aseguró, para él siempre es especial regresar a un lugar donde estuvo muy bien, hizo un buen trabajo y dejó muchas cosas.