Pantzar se luce en pleno debate sobre Castañeda
El jugador cedido por el Unicaja al Bilbao firmó una actuación fantástica con récord de asistencias y un 'doble doble'
Málaga
Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:07
Con el Unicaja meditando qué cómo afrontar la evidente irregularidad de varios jugadores después de mes y medio de temporada, Melwin Pantzar firmó una actuación ... colosal en la victoria del Surne Bilbao. El equipo vasco se impuso 106-75 al Casademont Zaragoza, próximo rival del Unicaja. El base sueco es propiedad del Unicaja que lo dejó cedido en el equipo bilbaíno el pasado verano.
Pantzar repartió 14 asistencias, con tal registro, batió el récord histórico de pases de canasta de un jugador del Surne Bilbao. Nunca antes ningún jugador de la entidad bilbaína había pasado de 11 asistencias. En ese techo se habían quedado jugadores como Quino Colom (tres ocasiones), Javi Salgado (dos), Jonathan Tabu y Ludde Hakanson. Pantzar concluyó el partido con 12 puntos, 14 asistencias y 30 créditos de valoración.
El sueco volvió a coleccionar una actuación de 30 créditos de valoración. Se da el caso de que los 3 últimos partidos de 30 de valoración o más de un jugador del Surne Bilbao Basket fueron suyos. Todos ellos tuvieron lugar en el actual año 2025, lo que respalda que el Unicaja lo fichase. El Unicaja valora ya prescindir de Xavier Castañeda y Pantzar se reivindica cara al futuro, aunque, en principio, el sueco no podría dejar el club vasco ahora
