Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melwin Pantzar celebra una canasta en el partido contra el Zaragoza. ACB FOTOS
Liga Endesa

Pantzar se luce en pleno debate sobre Castañeda

El jugador cedido por el Unicaja al Bilbao firmó una actuación fantástica con récord de asistencias y un 'doble doble'

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:07

Comenta

Con el Unicaja meditando qué cómo afrontar la evidente irregularidad de varios jugadores después de mes y medio de temporada, Melwin Pantzar firmó una actuación ... colosal en la victoria del Surne Bilbao. El equipo vasco se impuso 106-75 al Casademont Zaragoza, próximo rival del Unicaja. El base sueco es propiedad del Unicaja que lo dejó cedido en el equipo bilbaíno el pasado verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  3. 3

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  4. 4 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  5. 5 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  6. 6 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)
  9. 9 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pantzar se luce en pleno debate sobre Castañeda

Pantzar se luce en pleno debate sobre Castañeda