Pantzar, en la carrera por el MVP del mes de noviembre
El jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao es, a falta de un partido para la primera ventana FIBA del curso, el cuarto mejor jugador del mes en la ACB
Málaga
Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:59
La temporada de Melwin Pantzar en el Surne Bilbao invita a divisar el futuro con cierto optimismo en clave cajista. El base sueco, una de ... las sensaciones de este inicio de temporada en la Liga Endesa, está en la carrera por hacerse con el premio al mejor jugador del mes de noviembre. Concretamente es el cuarto en esta particular lista, a la que le queda un partido para cerrarse.
En los tres encuentros que van de mes, el futuro jugador cajista cuenta con una valoración media de 20 créditos, pese a que el balance de victorias y derrotas de su equipo es negativo (1-2). En siete partidos que van de competición en la ACB, el sueco promedia 9,7 puntos, 4,3 rebotes, 5,3 asistencias y 16 créditos de valoración. Está siendo el mejor jugador de su equipo, que con un balance de 3-4 es décimo y lucha por ganarse una plaza para estar en la Copa del Rey de Valencia.
Para lograr hacerse con el premio al mejor jugador del mes, el Surne Bilbao deberá ganar su próximo partido, ante el Baskonia, como condición obligatoria, pues el MVP del mes no puede tener un balance de resultados negativo. Eso, y superar a los tres que tiene por encima en esta última jornada de noviembre: Livingston (Girona, 21,7), Marcelinho Huertas (Tenerife, 21,3) y Shermadini (Tenerife, 20,3). Le siguen Jean Montero (Valencia), Hugo Benítez y Ález reyes (Baxi Manresa), Brankovic (Río Breogán), Ejim (Hiopos Lleida), Hlinason (Surne Bilbao), Kuric (Morabanc Andorra). No hay ningún actual jugador del Unicaja en este 'Top 10'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión