Pantzar, en la carrera por el MVP del mes de noviembre

La temporada de Melwin Pantzar en el Surne Bilbao invita a divisar el futuro con cierto optimismo en clave cajista. El base sueco, una de ... las sensaciones de este inicio de temporada en la Liga Endesa, está en la carrera por hacerse con el premio al mejor jugador del mes de noviembre. Concretamente es el cuarto en esta particular lista, a la que le queda un partido para cerrarse.

En los tres encuentros que van de mes, el futuro jugador cajista cuenta con una valoración media de 20 créditos, pese a que el balance de victorias y derrotas de su equipo es negativo (1-2). En siete partidos que van de competición en la ACB, el sueco promedia 9,7 puntos, 4,3 rebotes, 5,3 asistencias y 16 créditos de valoración. Está siendo el mejor jugador de su equipo, que con un balance de 3-4 es décimo y lucha por ganarse una plaza para estar en la Copa del Rey de Valencia.

Para lograr hacerse con el premio al mejor jugador del mes, el Surne Bilbao deberá ganar su próximo partido, ante el Baskonia, como condición obligatoria, pues el MVP del mes no puede tener un balance de resultados negativo. Eso, y superar a los tres que tiene por encima en esta última jornada de noviembre: Livingston (Girona, 21,7), Marcelinho Huertas (Tenerife, 21,3) y Shermadini (Tenerife, 20,3). Le siguen Jean Montero (Valencia), Hugo Benítez y Ález reyes (Baxi Manresa), Brankovic (Río Breogán), Ejim (Hiopos Lleida), Hlinason (Surne Bilbao), Kuric (Morabanc Andorra). No hay ningún actual jugador del Unicaja en este 'Top 10'.