Pantzar, esta temporada. ACB Fotos / Mariano Pozo

Pantzar, en la carrera por el MVP del mes de noviembre

El jugador del Unicaja cedido en el Surne Bilbao es, a falta de un partido para la primera ventana FIBA del curso, el cuarto mejor jugador del mes en la ACB

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

La temporada de Melwin Pantzar en el Surne Bilbao invita a divisar el futuro con cierto optimismo en clave cajista. El base sueco, una de ... las sensaciones de este inicio de temporada en la Liga Endesa, está en la carrera por hacerse con el premio al mejor jugador del mes de noviembre. Concretamente es el cuarto en esta particular lista, a la que le queda un partido para cerrarse.

