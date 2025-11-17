Paco Aurioles regresa a la absoluta y será el asistente de Chus Mateo en la selección

Chus Mateo ofrecerá este martes su primera lista de convocados como nuevo seleccionador nacional. Además de la previsible presencia entre los citados de varios jugadores ... malagueños como Alberto Díaz, Francis Alonso y puede que Rubén Guerrero, también habrá una novedad importante, la de Paco Aurioles como asistente del seleccionador.

El malagueño y el madrileño ya han trabajado juntos en distintas etapas de sus carreras. La primera fue en el cuerpo técnico del Unicaja junto a Sergio Scariolo. Luego, Aurioles fue el segundo de Mateo cuando el Unicaja fichó a este como primer entrenador. Posteriormente también vivieron una experiencia en China, cuando Mateo fue primer entrenador del Shanxi Zhongyu Brave Dragons. Ahora, el seleccionador vuelve a tirar de Paco Aurioles, que en las últimas temporadas ha estado en el cuerpo técnico de la selección española sub-22 junto a Jaume Ponsarnau y que el pasado verano fue rebautizada como España B, con la que disputó un torneo en Málaga el pasado verano. El portal Encestando apuntó que el cuerpo técnico estará completado por Paco Redondo, que ya estuvo con Mateo en el Madrid, Guillermo Frutos y Arturo Ruiz, técnico ayudante en el Covirán Granada.

Como se puede comprobar el técnico del Unicaja siempre ha estado vinculado a la Federación de algún modo, pues también estuvo en el cuerpo técnico de la selección absoluta con el propio Sergio Scariolo. Además de Aurioles, es previsible que se mantengan en el cuerpo técnico el preparador físico Enrique Salinas y el médico Carlos Salas.

Precisamente el hecho de que Aurioles conozca perfectamente a la nueva hornada de jugadores que llegan desde las categorías inferiores es algo clave para que Chus Mateo haya vuelto a contar con él, además de porque les une una gran amistad.

En esa lista que hoy a hacer pública el nuevo seleccionador habrá jugadores veteranos como Alberto Díaz, Fran Guerra, Yusta o Jaime Fernández, pero también algunos de los jóvenes que vienen despuntando en los últimos años en las categorías de formación como Great Osobor o Álvaro Cárdenas.