Osetkowski: «¿El futuro? Seguir ganando»

Osetkowski fue premiado en la gala de premios de la Champions, que se celebró en Atenas, con un puesto en el mejor quinteto de la ... competición. También fueron protagonistas los cajistas Perry (incluido en el segundo mejor quinteto) y Alberto Díaz (elegido mejor defensor). No obstante, el californiano se mostró sorprendido por la ausencia de un compañero: Tyson Carter, en el que fue una muestra más de que el sentimiento colectivo está por encima de las individualidades en el Unicaja.

Estas fueron sus palabras al respecto: «Estoy sorprendido, no esperaba recibir un premio. Creo que ese premio debería haber sido para Tyson Carter. Me sorprendió mucho no verlo en el primer ni en el segundo equipo. Creo que tuvo un año increíble en la Champions League, tanto en ataque como en defensa, llevándonos la victoria en los partidos. Personalmente, creo que este premio debería haber sido para él».

Catalogó al Galatasaray como un buen equipo. «Es nuestra segunda final en dos años. Creo que todos están emocionados. Nos propusimos llegar hasta aquí, y ahora tenemos un segundo objetivo: ganar el partido de mañana», verbalizó después. Cara al futuro, el 'cuatro' cajista tiene claro lo que habrá: «Seguir ganando». El californiano fue el mejor del Unicaja en la semifinal, consiguiendo un doble doble: 14 puntos y 10 rebotes.